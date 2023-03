La crítica de cine Ana Josefa Silva analiza los ganadores y perdedores de los Premios Óscar 2023

Este domingo se llevó a cabo la 95° entrega de los Premios Óscar en Hollywood, en una ceremonia que tuvo como objetivo recuperar el glamour perdido en la edición pasada, con el escándalo entre Will Smith y Chris Rock.

En este sentido, la película que se levantó como gran ganadora fue “Everything Everywhere All at Once” (Todo En Todas Partes Al Mismo Tiempo), mientras que Brendan Fraser fue el Mejor Actor y Michelle Yeoh como Mejor Actriz.

Revisa el análisis y la opinión de Ana Josefa Silva.