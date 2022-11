Director del SERNAC por caso La Polar: "Las propias marcas afirman que la ropa no es original"

Continúa la polémica entre la multi tienda La Polar y marcas deportivas como Under Armor y Adidas, siendo esta última la denuncia más reciente que se le realizó a la empresa de retail, la cual ya emitió un comunicado asegurando la originalidad de los productos vendidos.

Una situación que generó preocupación entre los compradores quienes analizan que opciones tomar en caso de haber comprado prendas falsas lo cual de no ser así podría tratarse de productos de segunda mano o descartados.

Para profundizar en más detalles, conversamos con Andrés Herrera, el director nacional del Servicio Nacional para el Consumidor (SERNAC).

Originalidad y protección al consumidor

“Tenemos más de 80 reclamos en el caso de La Polar pero no solo estas marcas si no otras también que serían adquiridas por los consumidores y los que no reclaman tienen la duda de la autenticidad de la ropa que les vendieron. Marcas como Under Armour, Adidas y Columbia”, expresó el director.

“Lo que estamos haciendo para ser más riguroso es recabar los antecedentes necesarios sobre las base de nuestros registros y coordinaciones para efectos de tener claridad si existe esta problemática en otras marcas y multi tiendas”.

Asimismo, el director del SERNAC confirmó que de momento aun no se han presentado más casos de grandes tiendas que vendan productos de dudosa originalidad y enfatizó en las relaciones comerciales que cada retail establece con las marcas internacionales.

“La responsabilidad es de La Polar e independiente si estuvo o no autorizada la tienda para adquirir desde el extranjero. Los antecedentes que tenemos es que las propias marcas afirman que no tienen el carácter de original”.

Reclamos

En tanto, para quienes deseen efectuar su reclamo pueden ingresar www.Sernac.cl, hacer click en el modulo de atención al cliente y realizar la acción contra una empresa. “Idealmente sería necesario contar con el registro de compra, boleta o estado de cuenta. En aquellas situaciones que tengan alguna duda respecto de la originalidad del producto también se puede hacer”.

Respecto a las sanciones que podría enfrentar la tienda de retail, señaló: “Se configuraría varias infracciones que van desde no proveer información oportuna al comprador de la condición de segunda colección”.

“Hay un conjunto de infracciones que se pueden configurar en el caso de la Ley de Protección al Consumidor. Por cada una al menos la empresa se expone a 300 Unidas Tributarias como mínimo. Sin perjuicio de la restitución que hayan pagado los consumidores y las compensaciones e indemnizaciones”, persistió.

E insistió: “Respecto de aquellos productos originales pero de segunda mano o temporadas anteriores es necesario que como información básica comercial la empresa le informe en todas las plataformas que tiene esa característica”.