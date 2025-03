Chilena entre las 25 científicas destacadas en la ciencia: " hay que motivar a las mujeres"

En un emocionante evento que resalta el papel de las mujeres en la ciencia, la multinacional 3M ha premiado a 25 destacadas científicas de América Latina y Canadá. Entre ellas se encuentra Denisse Uribe, nutricionista de la Universidad de Chile y candidata a magíster en nutrición y alimentos, quien ha sido reconocida por su innovadora investigación sobre el tratamiento del hígado graso utilizando murtilla.

Durante la entrevista Denisse compartió su experiencia y el proceso que la llevó a recibir este prestigioso reconocimiento. “Fue una gran sorpresa, la verdad. Fue un proceso súper bonito porque, claro, todo fue llevado por mujeres también”, comentó Uribe, refiriéndose a la selección de las ganadoras.

Denisse explicó que su tutora de tesis, fue quien la animó a postular al premio. “Yo no sabía que esta existía. Entonces, claro, uno dentro de todo este mundo científico ve algo y dice, ya, hay que postular. No importa lo que salga”, relató. A pesar de no tener muchas expectativas, su esfuerzo fue recompensado cuando recibió la noticia de su selección: “Estaba revisando esos correos y fue increíble ver que había sido seleccionada entre las 25 mujeres ganadoras”.

El reconocimiento no solo destaca su trabajo, sino que también busca inspirar a futuras generaciones de mujeres en la ciencia. “Esto también lo encontré muy bonito porque buscan motivar a otras niñas, mujeres, adolescentes, a llegar a este camino de la ciencia”, afirmó Denisse, quien también reflexionó sobre su propia trayectoria. “Siempre fui súper curiosa, siempre me gustó saber… tuve mucha suerte de tener una familia que me apoyó harto”.

A pesar de los desafíos que enfrentó en su educación, Denisse encontró su camino en la nutrición y la investigación. “No empecé estudiando nutrición, yo primero entré a química y farmacia… cuando me cambié a nutrición fue como, ok, creo que es el momento de dejar un poco de lado esta beta”, explicó. Su pasión por la ciencia y la investigación la ha llevado a desarrollar un proyecto que podría tener un impacto significativo en la salud pública.

El reconocimiento de 3M, que se otorga anualmente desde 2020, tiene como objetivo visibilizar y amplificar el trabajo de las mujeres científicas en la región. “El objetivo es reconocer, visibilizar y amplificar el trabajo de las mujeres científicas de América Latina y Canadá para inspirar a las generaciones futuras”, concluyó Denisse, quien se siente honrada de ser parte de este selecto grupo de mujeres.

Con su dedicación y pasión por la ciencia, Denisse Uribe se posiciona como un ejemplo a seguir para las jóvenes que aspiran a hacer una diferencia en el mundo científico.

Revisa la entrevista completa pinchando la foto.