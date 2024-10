Estas son las camionetas más vendidas en Chile en lo que va del año

¿Estás pensando comprar un nuevo vehículo y no te decides por uno? Acá te contamos cuáles son los SUV y camionetas más vendidas en Chile en lo que va del año.

Mes a mes, la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC) elabora un informe en el que detalla el número de vehículos comercializados en el país, incluyendo móviles de pasajeros y comerciales.

Es a través de esta entidad que podemos conocer cuáles son las marcas y modelos que han convencido a más chilenos de comprar autos de este tipo.

De acuerdo con el último informe disponible de ANAC, de agosto de 2024, a la fecha se han vendido 195.908 vehículos, de los cuales 39.261 son camionetas.

Al desglosar estas cifras por marca y modelo, aparece Toyota Hilux como la camioneta más vendida en Chile en lo que va del año, con 5.818 unidades comercializadas. El top 3 se completa con Mitsubishi L-200, con 4.935 ventas, y GMW Poer, que cerró agosto con 3.880 hasta el momento en 2024.

1. Toyota Hilux

2. Mitsubishi L-200

3. GWM Poer

4. Maxus T60

5. Ford New Ranger

6. Ssangyong Grand Musso

7. Chevrolet Silverado

8. RAM Ram 700

9. Peugeot Landtrek

10. JMC Gran Avenue

11. Chevrolet Montana

12. Nissan New Navara

13. Ford F-150

14. JMC Vigus

15. Foton Foton G7

16. Mazda New BT-50

17. JAC T8

18. GWM Wingle 7

19. Changan Hunter

20. Ford Maverick