Ya se acaba junio y dejamos atrás 6 meses del 2024, o sea la mitad del presente año, por lo que ya podemos publicar cuáles son las mejores películas de este primer semestre que dejamos atrás.

En los distintos listados, basado en opiniones de expertos y aficionados, además de la cantidad de dinero recaudado en el año, se destacan cintas como ‘Intensamente 2’, ‘Dune parte 2’, la última entrega de ‘Haikyu!!’ y otros títulos internacionales como ‘Io Capitano’ o ‘La Quimera’.

El sitio web, Box Office Mojo, es una página que leva el conteo de los ingresos en taquilla (venta de entradas en los cines) que consiguen las películas estrenadas.

Así, se detalla que la cinta Intensamente 2 (Inside Out 2) de Disney-Pixar, es la que más monto ha recaudado tras su estreno en las salas alrededor del mundo.

La secuela de la primera parte, que obtuvo el premio Óscar a la mejor película de animación, se estrenó el 14 de junio y ya lleva recaudado 835 millones de dólares.

Para hacerse una idea, la cinta más taquillera del 2023 fue Barbie, que recaudó más de 1.400 millones de dólares por concepto de venta de entradas al cine.

Poco más atrás, y con más de 100 millones de dólares menos, el segundo lugar lo ocupa la parte dos de Dune; y en tercer puesto, Godzilla x Kong, con más de 560 millones de la divisa nortemericana.

Así, según taquilla, las películas más exitosas del primer semestre del 2024, son:

1. Inside Out 2: US$ 835.362.913.

2. Dune: Part Two: US$ 711.844.358.

3. Godzilla x Kong: The New Empire: US$ 567.650.016.

4. Kung Fu Panda 4: US$ 543.622.314.

5. Kingdom of the Planet of the Apes: US$ 386.461.535.

6. Bad Boys: Ride or Die: US$ 296.166.424.

7. The Garfield Movie: US$ 208.997.452.

8. Ghostbusters: Frozen Empire: US$ 201.705.075.

9. IF: US$ 182.697.157.

10. Bob Marley: One Love: US$ 179.393.170.