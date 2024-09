Quedan pocos días para el inicio de Fiestas Patrias 2024, que, gracias a los tres feriados de septiembre, promete un fin de semana XL de cinco días consecutivos de celebración. Aunque muchos se preguntan si el día 17 de septiembre también es feriado, este año no lo es, siendo solo el 18 y 19 los feriados irrenunciables. Sin embargo, recordando la ley 20.215, en futuros años donde el 18 y 19 caigan en martes y miércoles respectivamente, el día 17 sí será feriado. La última vez que esto ocurrió fue en 2019, y la próxima oportunidad será en 2029. ¡Prepárate para disfrutar de estas fiestas!

Quedan muy poco para el inicio de Fiestas Patrias 2024, que debido a los 3 feriados de septiembre, tendrá un fin de semana XL, pero muchos se preguntan si es que el día 17 es también un feriado en el calendario.

Recordemos que las celebraciones de este año durarán 5 días consecutivos gracias a los dos días libres que hay en septiembre todos los años, más un feriado extraordinario y el sábado y domingo respectivo, que juntos, formarán un fin de semana extralargo.

¿Es feriado el 17 de septiembre?

Si bien, el 17 de septiembre suele ser un día más “relajado”, y que en ciertos rubros solo se trabaja hasta el medio día, no es un día feriado en el calendario, al menos, este 2024.

¿Cuándo será feriado el 17 de septiembre en Fiestas Patrias?

Si bien, este año no es feriado el 17 de septiembre, en otras oportunidades si lo ha sido, y lo será también en el futuro, tal como sucede con el viernes 20 de este 2024.

Para entender, hay que remontarse al 2007, cunado se publicó la ley 20.215, que dice:

“En cada año calendario que los días 18 y 19 de septiembre sean días martes y miércoles, respectivamente, o miércoles y jueves, respectivamente, será feriado el día lunes 17 o el día viernes 20 de dicho mes, según el caso”.

La última vez, previo a este 2024, que se aplicó esta mencionada ley fue para las celebraciones de septiembre del 2019. En la ocasión también se agregó como día libre el viernes 20.

Pero para tener un 17 de septiembre feriado otra vez, tendremos que esperar hasta el 2029, cuando el 18 y 19 sean, de nuevo, martes y miércoles en el calendario.

¿Cuáles son los feriados de Fiestas Patrias 2024?

Para este año, hay tres feriados de Fiestas Patrias:

Miércoles 18 de septiembre: Primera Junta Nacional de Gob.

Jueves 19 de septiembre: Día de las Glorias del Ejército.

Viernes 20 de septiembre: Extra.

De estas tres jornadas, solo 2 son feriados irrenunciables: el 18 y 19. En concreto, esos días no podrá funcionar el comercio con normalidad y la mayoría de tiendas, locales, centros comerciales, malls, supermercados, etc, no podrán abrir.