Los trabajadores del sector público recibirán el bono de vacaciones en verano, cuyo monto varía según sus ingresos y se fija dentro de ciertos límites establecidos por el reajuste anual de remuneraciones. Este beneficio, no imponible y no sujeto a renta, surgió en 2020 debido a la pandemia por Covid-19 y se ajusta anualmente. No es necesario postular para recibirlo, y los requisitos incluyen tener cargos de planta o a contrata hasta noviembre de 2024. Los montos dependen de los sueldos, y en 2023 se estableció un rango entre $984.282 y $3.259.429. Aunque aún no se conoce el monto exacto para 2025, se espera que se otorgue en enero de dicho año.