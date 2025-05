Cadillac revela que Checo Pérez es el gran candidato para debutar en F1: "La experiencia es esencial"

Cadillac confirmó su ingreso a la Fórmula 1 durante el Gran Premio de Miami para el Campeonato Mundial 2026, revelando el color de su monoplaza. Aunque no anunciaron los pilotos, Mario Andretti mencionó a Sergio \'Checo\' Pérez como un candidato perfecto. Andretti destacó la importancia de la experiencia para un equipo novel como Cadillac, aunque también buscan un piloto estadounidense para mantener su esencia.

El ingreso de Cadillac al mundo de la F1 ya es un hecho y durante al Gran Premio de Miami, la marca norteamericana hizo un anuncio en donde reveló el color de su monoplaza y el aviso oficial de su llegada a la ‘Máxima Categoría’ de cara al Campeonato Mundial 2026.

No obstante y algo que todos esperaban era el anuncios de los pilotos que debutarán con Cadillac en el ‘Gran Circo’, situación que no pasó, pero Mario Andretti, uno de los gestores del proyecto y excampeón de la F1, reveló que Sergio ‘Checo’ Pérez es el piloto que encaja a la perfección con lo que buscan.

Fue en conversación con Fox Sports donde el futuro asesor del equipo reveló que “la situación está siendo evaluada, y si te fijas básicamente en quién está disponible, de acuerdo, al nivel de experiencia que necesitas; justo Checo Pérez encaja en eso”.

“Sergio Pérez es uno de los candidatos con quien se puede tener un acercamiento potencial, pero por el momento no estoy en posición de decir más”, indicó Andretti.

Eso sí aseguró que “la baraja no es muy amplia. La selección no es muy grande, así que ves a Checo Pérez y se adapta a eso. Cuando se trata de un equipo que va comenzando (como Cadillac), la experiencia es esencial”.

Por otra parte y dejando a Checo de lado, también recalcó que el equipo busca un piloto estadounidense para no perder la esencia de su origen.

Con relación a eso, Mario comentó que “intentamos tener un piloto de esta nacionalidad, pero no está del todo definido. Aún estamos trabajando en eso, pero hay que ganarse la posición, y debe tener méritos”.

“Pero si fuera posible, nos encantaría iniciar con un estadounidense, quien, probablemente, no sea tan experimentado”, finalizó.

Cabe destacar que en la presentación del equipo en Miami, un grupo de seguidores de Checo Pérez se reunieron en las afueras del hotel para entonar el nombre del mexicano y pedirlo de lleno en Cadillac para el 2026.

The race to 2026 begins. Join the journey.

“GET CHECO!!!”

Sergio Perez fans are making sure Cadillac hear them at their launch event tonight 🗣️🇲🇽 pic.twitter.com/KczFXlCA5c

— Autosport (@autosport) May 4, 2025