La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, se refirió a los dichos de la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, respecto a que la reforma de pensiones “puede traer consecuencias graves no buscadas”.

“Es importante mejorar las pensiones y solucionar la condición injusta en que se encuentran hoy las mujeres. Sin embargo, después de leer el segundo informe de la mesa técnica, observo que varios de sus contenidos pueden traer consecuencias graves no buscadas. Iniciaré conversaciones con algunos economistas y otros expertos para poder aportar a la búsqueda de respuestas a los chilenos”, escribió la carta presidencial de la UDI en su cuenta de X.

Respecto a esto, Jara sostuvo que “a partir de las declaraciones en Twitter de la candidata Matthei, a nosotros nos parece, si bien, un poco confuso su declaración, la verdad todavía no alcanzamos a tener el detalle de lo que realmente quiso decir”.

“Había estado mucho tiempo la candidata sin emitir opinión respecto a pensiones, cerca de un año, luego plantea que es importante un acuerdo y ahora que tiene algunas preocupaciones y queremos saber cuáles son esas preocupaciones, ver cómo nos podemos hacer cargo y decir que efectivamente cualquier liderazgo que se quiera sumar para llegar a un acuerdo en muy bienvenido”, manifestó la líder de la cartera de Trabajo.

Asimismo, Jara manifestó que “lo importante es que todos los liderazgos que se quieran sumar para buscar un buen acuerdo y sobre todo beneficiar a las mujeres son bienvenidos. Así que esperamos que en los próximos días cada uno de quienes están política, en particular en el Senado, con quienes hemos estado negociando, puedan seguir por esta misma línea que ha costado mucho construir”.

Separación de la industria

También se le preguntó a la ministra si existe algún condicionamiento por parte del oficialismo, específicamente desde el Frente Amplio, en el tema de separación de la industria.

“El gobierno siempre ha planteado la separación de la industria y lo va a seguir planteando. Lo que pasa es que nosotros podemos garantizar lo que hace el gobierno, y el oficialismo deberá ponderar todos los esfuerzos que se han hecho. Y nuestra tarea como gobierno es intentar convencer a todos quienes están en la oposición y en el oficialismo, es una tarea nuestra”, planteó Jara.

Sobre la industria, la autoridad señaló que: “Sabemos que hay gente que defiende que todo siga igual, que las AFP sigan ganando lo que ganan y que la industria no se mueva, pero nuestra intención como gobierno es que esta industria se separe. Porque necesitamos que en una industria obligatoria, como es las de las AFP, donde la gente no es que elija cotizar o no, está obligada a cotizar, debe ser más eficiente”, indicó.

“Y, por tanto, cobrar comisiones tan altas, no tener alineado el resultado de los fondos provisionales, con lo que la gente le paga la AFP, realmente son cosas injustificables en un sistema de ahorro obligatorio. Deben entrar mayores eficiencias, mayor razonabilidad en la gestión y utilidades que sean alineadas con el resultado de los fondos provisionales”, sentenció.