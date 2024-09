En el conversatorio “Retos y oportunidades para el desarrollo económico de América Latina”, el exministro de Hacienda, Andrés Velasco, abordó los problemas de la política en Chile. En ese sentido, aseguró que “el liderazgo del Frente Amplio es tan cuico como el de la derecha”.

Quien fue secretario de Estado durante el primer gobierno de Michelle Bachelet, se hizo presente en la Universidad Andrés Bello, donde planteó que Chile es un país elitista.

Análisis al sistema político

“Creo que en el mundo, en América Latina y en Chile, hoy día prima la sensación de que algo se jodió, que algo anda mal, que no estamos en nuestro mejor momento”, explicó Velasco en el comienzo de su intervención, según consignó Emol. A lo que continuó explicando la postura “progre” y “conservadora” al respecto.

“Yo la verdad no me creo ninguna de estas dos historias, al menos no en esta versión simplificada. Evidentemente el crecimiento es importante y evidentemente Chile es un país muy desigual y reducir la desigualdad es importante. Eso no está en discusión”, advirtió el exministro.

Así, fundamentó su rechazo a la tesis “progre”, asegurando que “si el sentimiento de injusticia fuese tan arraigado en Chile, la solución obvia fuese tan de izquierda, los chilenos habrían aprobado la primera propuesta constitucional”.

En esa linea, expuso que la real solución radicaría en un cambio al sistema político, señalando que “un país es ingobernable cuando tiene 22 partidos políticos. Son todos débiles. (…) El discolaje es creciente”.

Elitismo en Chile

Ahora, en el plano educacional, aseguró que “el liderazgo del Frente Amplio es tan cuico como el liderazgo de la derecha”, pero que esta posición elitista no es única en Chile.

“Yo hace cinco años que vivo en Londres y no deja de sorprenderme que uno va a la comida en North London y la dinámica es idéntica a una comida en Las Condes. Todos los presentes políticos, empresarios o periodistas, todos estudiaron en cinco colegios y eso no le ha impedido a Gran Bretaña avanzar”, advirtió.

“Michelle Bachelet estudió en el Liceo N°1 de niñas y Ricardo Lagos estudió en el Instituto Nacional. Hoy en día, en el actual Instituto Nacional y en el actual Liceo N°1 de Niñas, no va a salir un Ricardo Lagos o una Michelle Bachelet porque la calidad de la instrucción ha colapsado“, cerró.