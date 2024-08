El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, cuestionó el “activismo” de algunos ministros que han criticado a la colectividad por su respaldo a las cuestionadas elecciones en Venezuela.

Recordemos que algunos personeros de Gobierno, como la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, y el titular de Vivienda, Carlos Montes, han objetado la postura del PC.

La más dura ha sido Orellana, quien sostuvo que quienes defienden lo sucedido “se pondrán rojos. Eso incluye a todas las personas que actualmente están defendiendo algo que es indefendible”.

Mientras que Montes aseguró que le “cuesta entender la posición del PC”, frente a lo que sucede en Venezuela.

“No es primera vez que ocurre de esta manera que el PC tiene una posición, respecto a lo internacional, que no tiene que ver con el resto de los actores de la izquierda”, manifestó.

El propio presidente Boric ha insistido en pedir transparencia en el proceso electoral, evitando condenar directamente a Nicolás Maduro, pese a calificar a su gobierno como un “régimen”.

Al respecto, en entrevista con T13 Radio, Carmona aseguró que “no voy a discutir con el Presidente, tengo la obligación de asumir que él representa la opinión en el plano internacional del país”.

“Mis formulaciones están referidas a Venezuela y no a ver si tengo una controversia, menos con el Presidente, digamos”, añadió.

“No lo he hecho ni con ministros que no entiendo por qué han intervenido con un cierto activismo que los disminuye como ministros, digamos. Pero bueno, cada uno sabrá, ministro y ministra, menos lo haré con el Presidente”, añadió.

“Todos saben que el ministro Montes entregó opiniones respecto a comprender o no la posición del Partido Comunista. No sé si él estaba en esa misión del Ejecutivo, yo creo que no, y después unas recomendaciones para evitar ponerse más rojo, en fin, no sé si nos ven poco rojo, entonces más rojo sería una necesidad”, respondió.

En ese sentido, Carmona enfatizó que “no necesitamos ese tipo de mensajes porque creo que la política es muy sensible; está en una etapa compleja, hay que ayudar a construir conceptos, criterios, referencias, principios, y no frases que puedan ser muy buenas cuñas, pero que nada contribuyen a lo que debe hacer, la sinergia que las fuerzas políticas hagan en función de una humanidad que conviva con códigos políticos, de paz, etcétera”.

Así también, profundizó en sus dichos contra Orellana, recordando su papel como ministra.

“Representa el Ejecutivo. No estoy entrando en otro debate, o sea, derecho a esa opinión, y todavía más drástica, obviamente, que la tienen todos. Mi confusión está, por lo que asumo yo, puede crear confusiones, y eso es, en tanto, tiene una investidura, tiene obligaciones que yo no tengo, porque yo no soy ministro”, sentenció.