Han pasado casi 2 meses desde que Thomas Tuchel, se vio obligado a dejar el Chelsea, tras encadenar una seguidilla de malos resultados, que terminaron con su destitución en la banca de los ‘Blues’.

Ahora, según fuentes británicas, el estratega alemán podría ser expulsado de Inglaterra a finales de diciembre, debido a las leyes de visa post-Brexit.

En diveros medios del Reino Unido, se comenta que la directiva a cargo del conjunto londinense, Todd Boehly-Clearlake Capital, dejaron a parte del cuerpo técnico de Tuchel, contratados como ’empleados de jardinería’ y al permanecer bajo el alero del equipo de la Premier, tienen la tranquilidad de seguir viviendo en el país.

Sin embargo, diferente suerte corre el ex entrenador del PSG, ya que pese a vivir en Surrey (Sudeste de Londres), no podrá continuar residiendo en UK y todo indica que volvería a su ciudad natal, Munich, hasta que encuentre su próximo destino de trabajo, tras no tener vínculo vigente con la institución.

Una lamentable situación para el adiestrador que consiguió junto al Chelsea, la Champions League del año 2021 y que logró positivos resultados en su primer año, en la banca del histórico conjunto de Inglaterra.

¿Un nuevo paso en su carrera?

Tuchel aún permanece sin equipo, tras rechazar la oferta del Bayer Leverkusen, donde posteriormente, arribó Xabi Alonso, para convertirse en el nuevo DT de Charles Aránguiz en Alemania.

No obstante, según el medio español Fichajes, su nombre suena con fuerza para tomar las riendas del Atlético de Madrid, que vive un desgastado proceso junto al argentino Diego Simeone, quienes vienen de quedar fuera de toda competición europea y actualmente, son quintos en La Liga de España.

Resta esperar el comienzo del mes de diciembre, para esclarecer el futuro del experimentado estratega teutón, quien aún se encuentra sin comandar un equipo, pero que la opción de llegar al cuadro ‘colchonero’, suena como un buen desafió para continuar su carrera como DT.