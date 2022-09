El Chelsea acordó, de forma verbal, la llegada de Graham Potter al banquillo como sustituto de Thomas Tuchel, informaron este jueves medios británicos.

El técnico inglés, aún en el Brighton & Hove Albion, se reunió este miércoles con el dueño del Chelsea, el estadounidense Todd Boehly y acordó su llegada al conjunto de Stamford Bridge, que despidió a Tuchel por el mal inicio de temporada y sus diferencias con la junta directiva.

De este modo, los ‘Blues’ pagarán la cláusula de rescisión del técnico inglés y se espera que esté en el banquillo el próximo sábado para enfrentarse al Fulham, en la séptima fecha de la Premier League.

Este será el tercer trabajo de Potter en Inglaterra, tras pasar por el Swansea y por el Brighton, al que ha dirigido las tres últimas temporadas.

Los ‘Seagulls’ han sido la sorpresa en el inicio de esta liga inglesa, ya que marchan cuartos en la tabla con 13 puntos, a 2 del líder Arsenal.

Potter será el primer entrenador fichado tras la era Roman Abramovich por los dueños estadounidenses del club.

Chelsea Football Club is delighted to welcome Graham Potter as our new Head Coach! 🤝

— Chelsea FC (@ChelseaFC) September 8, 2022