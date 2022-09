Un equipo que aprendió a estar en lo más alto del fútbol de elite en el Viejo Continente hace algunas temporadas fue el Chelsea, quienes obtuvieron la Champions League en la edición 2020/2021. de la mano de Thomas Tuchel, que en ese momento llegó para remplazar al estandarte azul, Frank Lampard.

Sin embargo, en esta temporada, el equipo invirtió mucho dinero en el mercado de pases y los resultados no eran los esperados por la afición y por la dirigencia, que optó por despedir al alemán de la banca de Stamford Bridge.

Días después de conocerse a Graham Potter, como su sustituto, el teuton envió un sentido mensaje para la hinchada de los ‘Blues’ y para expresar su sentir, luego de ser cesado de su puesto.

Con un mensaje en su cuenta de Twitter, comenzó su despedida señalando que “esta es una de las declaraciones más difíciles que he tenido que escribir, y es una que esperaba no tener que hacer en muchos años (…) Estoy desolado porque mi tiempo en el Chelsea ha llegado a su fin”.

“Este es un club en el que me he sentido como en casa, tanto en lo profesional como en lo personal. Muchas gracias a todo el personal, a los jugadores y a los aficionados por hacerme sentir muy bien acogido desde el principio”, indicó.

This is one of the most difficult statements I have ever had to write – and it is one which I hoped I would not need to do for many years. I am devastated that my time at Chelsea has come to an end. pic.twitter.com/0TTlUOjWDx

— Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) September 11, 2022