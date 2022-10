Un oscuro episodio se registró en día de ayer en Argentina, en un duelo válido por la Primera División entre Gimnasia y Esgrima de la plata y Boca Juniors, luego de que hinchas del cuadro local ingresaran al terreno de juego y fueran disipados por la policía trasandina con gran vehemencia.

De hecho, hubo un lamentable deceso de un reconocido personaje de Gimnasia, César ‘Lolo’ Regueiro, quien perdió la vida a raíz de un ataque cardíaco mientras lo trasladaban al hospital San Martín.

Sin embargo, las devastadoras escenas no solo fueron al interior del estadio Juan Carmelo Zerillo, ya que en las inmediaciones del recinto, la policía también atacó al público que se encontraba en las afueras del reducto de Buenos Aires.

En ese momento, una socia del ‘Lobo’, encaró fuertemente al presidente del club, Gabriel Pellegrino, a quién apuntó como uno de los organizadores del fatídico partido.

En las imágenes registradas por TyC Sports, han sido viralizadas por las redes sociales, la mujer le crítica airadamente, por no detener la vehemencia y la fuerza con que la policía amedrentó a los hinchas dentro y fuera del estadio.

Palabras de los hinchas de Gimnasia y Esgrima de la Plata

Con relación a esto, la socia de Gimnasia expresó en la cara del mandamás argentino: “¿Dónde carajo estabas, en qué parte de la cancha?”, a lo que Pellegrino contestó: “Donde tengo que estar, en el palco”, desatando la furia de la mujer.

Una socia se le plantó al Presidente de Gimnasia, que terminó escondiéndose… pic.twitter.com/zJUlujjzfo — ʙʀᴀɪᴀɴ ᴘᴀʟᴍᴀ 💫 (@BraianJP10) October 7, 2022

“En el palco no tienes que estar, tienes que estar acá abajo, pidiendo que no nos caguen con gases lacrimógenos ni a tiros. Quisiste vender entradas, 10 mil entradas no se podían vender. No tienes cara Gabriel, tienes que adelantar las elecciones e irte, irte porque no estás a la altura”, señaló.

Por último le recriminó la furia de las fuerzas de orden público en contra de los hinchas, al enfatizar que “no estás a la altura de las circunstancias. Me cagaron a palos y soy socia. ¿Por qué no estabas en la tribuna sintiendo que te morías?”.

Posterior a los dichos de la aficionada de Gimnasia y Esgrima de la Plata, el presidente terminó escondiéndose de las mujeres, detrás de sus guardias en una lamentable escena que deja al descubierto los problemas evidentes que ocurrieron en el suspendido partido.