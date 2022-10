Caos en Argentina. El duelo entre Gimnasia y Esgrima de La Plata y Boca Juniors no se pudo disputar por graves incidentes a las afueras del estadio Juan Carmelo Zerillo, los que acabaron con un muerto.

El encuentro, válido por la fecha 23 de la Liga Profesional, apenas tuvo 10 minutos de acción luego de que gases lacrimógenos lanzados durante enfrentamientos entre hinchas y policías tornaran irrespirable el ambiente, afectando a fanáticos, jugadores y cuerpos técnicos.

Prueba del descontrol en La Plata fueron los disparos que recibió el camarógrafo de TyC Sports, Fernando Rivero, los que fueron percutados por un agente a escasos metros del comunicador.

Según detalló la propia cadena deportiva, el audiovisual recibió tres impactos de balas de goma en la zona de la ingle.

El momento exacto en que el policía le disparó a Rivero quedó registrado por su cámara y transmitido en vivo, lo que provocó la furiosa reacción de sus compañeros en el estudio.

“Este es el momento en el que agreden a nuestro compañero. A mí no me gustan las malas palabras, ¡pero este es un hijo de puta!”, dijeron al aire desde TyC Sports.

“Estos muchachos los disfrutan, disfrutan hacer esto. Mira, pasa tranquilo la valla, salta, se acomoda, carga el arma y ¡tac! Es una basura repugnante”, agregaron después.

ASÍ LA POLICÍA LE DISPARÓ A UN CAMARÓGRAFO DE TyC SPORTS En medio del caos en La Plata, un policía le disparó a nuestro compañero Fernando Rivero. LOCURA TOTAL. pic.twitter.com/nV0X23v6PI — TyC Sports (@TyCSports) October 7, 2022

Más tarde, el propio Fernando Rivero dio detalles de lo sucedido afuera del estadio de Gimnasia.

“Yo estaba grabando. Estaban reprimiendo y un policía se dio vuelta y me dio tres balazos de goma en la ingle. Todavía me duele y me arde”, indicó el camarógrafo.