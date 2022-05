La Asociación de Futbolistas de Ecuador reveló que no tiene cómo dar respaldo a Byron Castillo por la denuncia chilena, avivando la ilusión de La Roja de una sanción en contra de La Tri.

Byron Castillo, jugador ecuatoriano denunciado por Chile de haberse nacionalizado con documentación adulterada, recibió un nuevo portazo en su país por el complejo escenario judicial que está enfrentando.

El jugador del Barcelona SC, vale mencionar, mantiene en vilo la presencia de ‘La Tri’ en Catar 2022 luego de ser acusado de defender a la Selección sin haber regularizado su documentación por su origen colombiano.

Ya hace unas semanas, el abogado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Celso Vásconez, aseguró que si se comprueban los delitos de Castillo, darán la espalda al jugador y pedirán que FIFA lo sancione a él y no al ente rector.

Ahora fue Carlos Tenorio, presidente de la Asociación de Futbolistas de Ecuador (AFE), quien comentó que es poco lo que pueden hacer por el seleccionado nacional.

“Nosotros como AFE solo podemos decir que estamos con Byron, en la parte de solidaridad”, comentó el exfutbolista a Radio Sucre.

“Después, nosotros no tenemos ni documentación, ni nada que nos ayude a decir ‘desde acá defenderemos a capa y a espada’”, agregó Tenorio.

Luego, consultado por el presente de Byron Castillo, quien hace poco días abandonó un duelo entre lágrimas tras cometer un penal, el presidente de AFE recalcó que es un momento difícil de digerir.

“Es doloroso, yo también fui jugador de fútbol… Byron es ecuatoriano, lleva muchos años jugando. Ahora hay una demanda donde solo lanzan ‘verdades’ en todos lados y la gente tiene esa incertidumbre”, sostuvo Tenorio.

“Es como que te culpen de que el país desaparezca, y eso no debe ser así. No te puedes sentir mal al llegar en casa tras un mal partido, no quiero imaginarme en esta situación”, sentenció el otrora seleccionado de La Tri.