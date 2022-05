Franklin Salas, otrora seleccionado de Ecuador y recordado delantero de Liga de Quito, se refirió al presente de Byron Castillo luego de que el actual jugador de ‘La Tri’ abandonara entre lágrimas un partido.

El defensa de Barcelona SC, denunciado por Chile por haberse nacionalizado con documentos adulterados, mantiene en vilo la presencia de su país en Catar 2022 y las críticas parecen haberlo colapsado en las últimas semanas.

Sobre lo anterior habló Salas, campeón con LDU de Copa Libertadores y Sudamericana, aterrizando al actual seleccionado ecuatoriano.

“Sí da tristeza ese tipo de cosas, porque todavía es chico y no tiene la madurez necesaria. Pero también debe saber que esto es fútbol. Yo pasé por algo muy parecido o peor”, comenzó señalando el retirado atacante a Mach Deportes.

“Para mí también hubiera sido fácil decir ‘ya no soporto estos insultos, me están haciendo quedar mal, me duele mucho lo que gritan, me pongo a llorar y me salgo del partido’. Pero uno no conoce la vida de cada persona, la personalidad de cada jugador. Capaz que a él le falta un poquito de personalidad, de saber que no es monedita de oro”, agregó el exjugador de ‘La Tri’.

Luego, Franklin Salas aconsejó a Byron Castillo recalcando que, el que nada hace, nada debe temer.

“Le van a defender los hinchas de su equipo, si las cosas las está haciendo bien. Espero que el chico vaya mentalizando que esto es el fútbol, es muy cruel, pero también es de mucha alegría cuando te va bien”, apuntó el exseleccionado.

“Está jugando en un grande del Ecuador y al rato de que haga algo, lo van a tachar. Lo van a acabar los hinchas de los otros equipos porque eso el el fútbol, eso es el folclore”, complementó el otrora atacante.

Para cerrar, Salas insistió con que “yo, por mi personalidad, mi forma de ser y también cuando tú sabes que no has hecho nada malo, al llegar a la cancha esos insultos se vuelven motivación. Y de esa forma me manejé”.