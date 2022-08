Alexis Sánchez finalizó su historia con el Inter de Milán, en donde salió entre grandes polémicas del cuadro ‘lombardo’. Ahora ya con el pase en su mano, el chileno acordó su llegada al Olympique de Marsella.

Tras un gran recibimiento el día de ayer, ante más de 5.000 personas en el aeropuerto Marignane, el chileno llegó a un primer acuerdo con el cuadro francés, donde debía aprobar los exámenes médicos para cerrar su traspaso.

Conferencia de prensa

Ya en la presentación oficial del ariete nacional, Alexis Sánchez habló del masivo recibimiento en el aeropuerto, donde declaró: “La afición de ayer me sorprendieron. Aman este club, se ve la pasión y espero demostrar en el campo de juego que puedo hacerlo de la mejor forma”.

“En lo físico, estaba entrenando en Milán. Me siento bien, pero faltan afinar algunos detalles con el trabajo con balón, pero físicamente me siento bien”, expresó el tocopillano.

Además, conversó acerca de la posición que tomará en la escuadra dirigida por Igor Tudor. Con relación a esto, manifestó: “La posición en la que me gusta jugar es de 9, por derecha o izquierda. Puedo adaptarme a cualquier forma de juego. Lo he aprendido a lo largo de mi carrera”.

“Me han comentado que es un equipo que tiene mucha historia. El más grande de Francia. El único que ha ganado la Champions. Es un reto para mí poder ganar algo acá, yo voy a un lugar porque quiero ganar”, definió.

Así también, detalló que conoce algunos jugadores de la plantilla, en su exitoso paso por el Arsenal. Ante esto, Sánchez reveló: “He jugado con algunos en el Arsenal, pero no sé mucho de ellos, espero conocerlos ahora que los veré todos los días”.

Otro chileno vistió la camiseta del Marsella

Un jugador que también pasó por la escuadra francesa, fue el amigo del ‘niño maravilla’, Mauricio Isla, con quien no ha podido conversar de su estancia en Marsella. “No he podido comunicarme con Mauricio, pero me comunicó que le gustó la ciudad y el equipo cuando estuvo acá. Lo único que quiero es entrenar con el equipo y jugar”.

El anhelo de Alexis era poder jugar Champions League, lo cuál motivo al chileno en su arribo al cuadro ‘galo’. El ‘niño maravilla’, enfatizó que “jugar Champions es algo lindo para todo jugador y competir es lo mío. En toda mi carrera competí. Toda mi vida gané títulos y este es un reto para mí. Fui a Milan que la última ve que ganó un título era en 2010, casi igual que este equipo”.

En una de las preguntas, hablaron sobre la amistad que tiene Alexis Sánchez con las estrellas del PSG, Neymar y Messi, a quienes enfrentará en los intensos partidos de la Ligue One.

Ante esto, el máximo goleador de La Roja, señaló: “La liga francesa es intensa. Vi el último partido. Son intensos, presionan, vi la calidad de los jugadores y me emocioné. No lo digo para quedar bien con la tele”.

Desafió de una nueva Liga

En una de las últimas preguntas, le consultaron de porqué eligió al Olympique de Marsella como su nueva casa. Con relación a esto, Alexis puntualizó: “Es un desafío personal. Jugué en Italia, España e Inglaterra, y jugar en Francia es genial”.

“Agoumé me dijo que toda la historia del Marsella, que todos los niños querían jugar en el Marsella. Empecé a informarme y dije, por qué no?. Quiero aportar al equipo. Yo y todo el equipo tenemos que mejorar. La idea es ganar aquí y que todos rememos para el mismo lugar”, indicó el nacional.

Además, le informaron al chileno que hay un jugador en el plantel del Marsella que es su admirador, Bamba Dieng. Tras escuchar esta noticia, el ’70’ afirmó: “Es algo lindo que un jugador te admire y le enseñaré mi experiencia en el fútbol para que el mejore. Y así le sirva al club, para que tengamos un jugador importante en Marsella”.

Con esto, se da la bienvenida a Alexis Sánchez, como la nueva estrella y emblema de Los Focenses. Un nuevo destino para el delantero de la selección chilena, que batallará por realizar una buena presentación en Champions League y acabar con la hegemonía del PSG en la Ligue One.