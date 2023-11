Rodrigo Sepúlveda criticó en vivo inesperado retiro de Endler de la Roja Femenina: "Me golpéo"

El periodista criticó el momento que eligió la portera para entregar la noticia, dejando entrever que opacó lo logrado por su equipo.

El pasado martes se dio una situación bastante inesperada en los Panamericanos, luego que Christiane Endler anunciara su retiro de la Selección Femenina tras el paso a la final del torneo.

“No hay mejor forma de retirarse que ganando una medalla. Es el momento de darle la oportunidad a las jóvenes que vienen, de mostrarse, de que hagan una carrera, de que defiendan a Chile y que vean lo que se siente”, indicó tras la victoria ante EEUU.

En conversación con el matinal Mucho Gusto, Sepúlveda comentó esta situación. En su particular estilo, el periodista criticó el momento en que la portera comunicó su decisión.

“A mí lo que no me gustó fue el momento. Yo creo que este ciclo Panamericano tendría que haber finalizado y no ser ella la noticia, sino que la clasificación de la Selección. A mí me parecía que eso era mucho más relevante que su retiro”, indicó.

“A mí lo que no me gusta es el manchón, en este momento de felicidad, donde podemos ganar una medalla de oro en este torneo, que haya pasado ella a ser la gran noticia. Pero a ella hay que aplaudirla, agradecerle, todo”, agregó.

Sepúlveda y retiro de Endler

Pese a lo anterior, el comunicador recalcó que aquello no quita que Endler es la mejor jugadora de fútbol de la historia en Chile.

“Quédense con algo. A mí siempre me gusta con los deportistas ver el vaso lleno y lo que hizo Tiane Endler por el fútbol nacional es algo histórico”, aseguró.

“Nosotros no vamos a estar en la tierra y se va a seguir hablando de ella como una de las mejores jugadoras del mundo”, concluyó.

Hay que señalar que la Roja Femenina enfrentará a México el viernes 3 de noviembre a las 20:00 horas, por el Oro Panamericano.

El equipo no contará con una portera para el cotejo, por lo que deberán improvisar a una jugadora de campo para el cotejo.