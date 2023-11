Chile no cuenta más con la mejor del mundo: Endler renuncia tras paso a la final de Santiago 2023

Remezón en La Roja femenina: Tiane Endler anunció su retiro de la selección chilena tras pasar a la final panamericana

Remezón en La Roja femenina, La experimentada arquera Christiane Endler anunció esta noche su retiro de la selección chilena, luego de avanzar con el combinado a la final de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

La guardameta del Olympique de Lyon no va más por Chile. Se especula que la portera está molesta por el incumplimiento de parte de La Roja con el tema de los entrenamientos, adquiridos con el citado elenco francés.

Además, Endler confirmó que no será parte del encuentro de este viernes ante México por la medalla de oro.

“No hay mejor forma de retirarse que ganando una medalla. Es el momento de darle la oportunidad a las jóvenes que vienen, de mostrarse, de que hagan una carrera, de que defiendan a Chile y que vean lo que se siente. Es momento de dar vuelta la página“, mencionó de entrada y tras el triunfo ante Estados Unidos en Viña.

“Estoy contenta y feliz por el triunfo de hoy. Agradecer todos estos años de selección, ya es momento que vengan otras. Es decisión tomada, lo vengo pensando hace tiempo y es buen momento de hacerlo”, agregó la ex PSG y Valencia CF.

En la misma línea, Endler apuntó sobre su tajante decisión que “son varias cosas. No es fácil venir a la selección, no es fácil el esfuerzo que una hace. Muchas veces una pone en riesgo su cuerpo, su carrera por venir. Estoy muy feliz jugando en Francia, es momento de otras para mostrarse y representen a Chile”.

Y la ganadora del premio The Best de la FIFA en 2022 fue más allá. “Lo que pasó esta semana me hizo ratificar mi decisión. Una siempre espera que las cosas se hagan mejor, pero no hay mejor momento que retirarse con una medalla, espero y confío en mis compañeras que sea de oro”, dijo.

Además, Tiane quiso dejar en claro que el director técnico Luis Mena no tiene nada que ver con este sorpresivo retiro. “Él le dio un nuevo aire (a La Roja) y creo que lo está haciendo super bien”, expresó.

Para terminar, la laureada arquera de 32 años hizo un repaso de su paso por el combinado nacional: “Es un orgullo, son sueños cumplidos, metas y objetivos, años maravillosos y difíciles. Agradezco el cariño del público siempre, y la oportunidad de haber representado a Chile en un Mundial, Juegos Olímpicos y Panamericanos. No me queda más que agradecer y dar la oportunidad a otras que lo vivan también”.

“Me encantaría volver más adelante, a cambiar las cosas, a trabajar por el fútbol femenino, quizás desde otro rol, hay que prepararse para eso. Pero siempre estaré ligada a la selección, es el orgullo máximo como jugador, y me gustaría hacerlo de otro lugar”, sentenció.