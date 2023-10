"Es a la par y mejor": Sammis Reyes compara ceremonia de los Panamericanos con el Super Bowl

El ex jugador de la NFL, Sammis Reyes, comparó la ceremonia inaugural de los Juegos Panamericanos con el Super Bowl, asegurando que estaban a la par o mejor.

Con una gran ceremonia de apertura en el Estadio Nacional se dio inicio a los Juegos Panamericanos Santiago 2023. El evento incluyó juegos de luces, drones, fuegos artificiales sin ruido, artistas nacionales e internacionales, baile, entre otros.

Pese a que en redes sociales se vieron algunas críticas, especialmente a las coreografías y escenografía, hubo quienes aplaudieron la calidad del espectáculo.

Uno de ellos fue el deportista chileno y exjugador de fútbol americano, Sammis Reyes (28), quien además de llevar la antorcha panamericana, fue reclutado por Canal 13 como comentarista del evento.

Sammis Reyes: “Es a la par y mejor (que el Super Bowl)”

Mientras participaba de la transmisión de la ceremonia inaugural, Reyes la comparó con nada menos que el Super Bowl, la famosa final del campeonato de la Liga de Fútbol Americano (NFL) y que es el principal evento deportivo estadounidense.

“No se queda atrás Chile. La gente siempre habla del Super Bowl, que es un gran evento en Estados Unidos, al cual yo tuve la oportunidad de ir. Esto (la inauguración de los Panamericanos) es a la par y mejor”, afirmó Sammis.

El comentario generó reacciones en redes sociales, donde algunos celebraron su opinión y otros manifestaron estar en completo desacuerdo.

“Está bien apoyar el evento, pero otra cosa es mentir o decir cosas sin sentido. Aquí se equivocó feo Sammis Reyes. Nadie en su sano juicio podría decir que lo de ayer fue mejor que la Superbowl”, indicó un usuario.

“Es que te pasaste 50 Estados”, “Sammis Reyes diciendo que esto no se quedó atrás del Super Bowl, ¿En serio?”, “Súper fuerte se pegó en la cabeza”, “Los que critican a Sammis Reyes no tienen ni idea de deporte”, fueron algunos comentarios en X (Twitter).

¿Por qué Sammis Reyes dejó la NFL?

Cabe recordar que Sammis Reyes fue el primer chileno en la historia en llegar a la NFL estadounidense, pero en agosto pasado decidió retirarse.

En un video en sus redes sociales, Reyes, que había llegado al Jacksonville Jaguars, explicó que fue víctima de una conmoción cerebral que le afectó más de la cuenta. De hecho, su club lo había dejado en la ‘lista de retirados’.

“Estoy aquí haciendo este video porque hace unas dos semanas sufrí una conmoción cerebral que ha persistido por un poco más del tiempo del que esperaba”, comunicó.

“Fue después de siete días sin dormir y síntomas dolorosos en que me di cuenta de que esto no estaba bien. Estoy sentado aquí con emociones encontradas, porque he decidido retirarme de la NFL”, expresó.

En la ocasión, también dijo que “duele no saber hasta dónde podría haberme llevado mi talento, pero sé una cosa: nunca me perdonaría si no pudiera ser el mismo marido, el mismo hijo, el mismo amigo y la misma persona que era antes si no cuido mi salud”.