El tenista chileno Critian Garin se despidió ese jueves del Australian Open tras caer de manera inapelable ante el estadounidense Taylor Fritz por parciales de 6-2, 6-1 y 6-0, en un partido que solo se alargó por 84 minutos.

Tuvo poco desgaste el estadounidense que había completado tres partidos con Garín previamente. Todos en tierra. La primera fue para el chileno y las otras dos para el norteamericano, en Madrid y Múnich.

No cambió el resultado de la ecuación situación el hecho de jugar en pista dura. Al contrario, resultó más cómodo para el estadounidense, uno de los candidatos al triunfo final.

El chileno, que tuvo que ganarse su lugar en el cuadro principal desde la fase previa, no pudo seguir el ritmo de Fritz que jugará la tercera ronda por sexta vez.

Fritz, mientras, se medirá en el siguiente compromiso con el francés Gael Monfils que superó por 7-5, 6-3 y 7-6(3) al alemán Daniel Altmaier.

El año pasado Fritz registró su mejor resultado en el Abierto de Australia al llegar a los cuartos de final. Derrotó a Facundo Díaz Acosta, Hugo Gastón, Fabián Marozsan y Stefanos Tsitsipas antes de caer ante Novak Djokovic en 4 sets.

Pero su primera final en un Grand Slam no llegó hasta hace pocos meses atrás, en el Abierto de Estados Unidos del 2024. Fue superado por el actual número uno del mundo y que fue el campeón, el italiano Jannik Sinner.

Garín, sin embargo, no pudo avanzar en el torneo y lograr la tercera ronda por segunda vez e igualar su mejor resultados que en Australia.

First Class Fritz 🤌

Taylor Fritz defeats Garin 6-2 6-1 6-0 to storm into the third round! 🇺🇸#AusOpen • #AO2025 pic.twitter.com/SMDoI7sjUS

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 16, 2025