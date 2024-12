Gran revuelo ha causado en la escena internacional las imágenes publicadas por la tenista N°23 del mundo, Elina Svitolina, quien apareció en instantáneas con un lanza cohetes en el frente de Ucrania, en la ciudad de Járkov.

En las mismas imágenes, Elina aparece con diversos armamentos de guerra, elementos ocupados por los soldados ucranianos para defenderse del acecho y la invasión de las fuerzas rusas.

En la publicación, Svitolina redactó que “Járkov tiene un lugar especial en mi corazón. La ciudad que me dio la sensación de estar en casa cuando comencé mi carrera profesional aquí a los 12 años”.

“La ciudad que sigue brindándome calidez y protección durante la gran guerra. Si me preguntas dónde encuentro la motivación para luchar en los estadios deportivos, este es mi país, mi gente, mi Járkov y nuestros héroes”, escribió la tenista.

La ucraniana también aparece en otra imagen en una trinchera acompañada de una ametralladora.

Esta no es la primera vez que Svitolina aparece en el frente de las fuerzas ucranianas, pero nunca lo había hecho con armas en manos.

Cabe destacar que la acción de la esposa del también tenista, Gael Monfils, ha desatado la polémica en suelo europeo y en las redes sociales por aparecer portando armas que han quitado miles de vida en el conflicto bélico que se vive en dichas latitudes.

Elina Svitolina visited Kharkiv today where she met up with members of the Khartiya Brigade 🪖🇺🇦

She expresses her thanks to all who serve and continue to defend Ukraine pic.twitter.com/8ct8NwV1Wv

— Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) December 7, 2024