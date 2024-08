La tenista ucraniana Elina Svitolina, 28° del ranking WTA, tuvo un comentado gesto con su rival Elina Avanesyan (51°) tras su partido de octavos de final en el Abierto de Monterrey (México).

Svitolina superó por 6-4 y 6-3 a la jugadora nacida en Rusia y que, hace solo dos semanas, se nacionalizó armenia.

“Estoy orgullosa de compartir que, oficialmente, soy ciudadana de Armenia. Estoy honrada porque competiré bajo la bandera armenia, empezando en el Cincinnati Open el próximo lunes”, celebró Avanesyan en redes hace unos días.

La 51° del mundo tiene familiares nacidos en Armenia, situación que aprovechó para dejar atrás su representación por Rusia.

Esta decisión no le gustó a la ucraniana Svitolina quien, luego de vencerla en Monterrey, despreció a Avanesyan.

Así, una vez terminado el encuentro, la 28° del WTA se despidió de la jueza de silla y ni siquiera miró a su rival. Ni hablar de un saludo o un apretón de manos.

Elina Svitolina did not shake hands with Elina Avanesyan after winning at the Monterrey tournament, as Avanesyan only switched from Russian to Armenian citizenship in August. pic.twitter.com/iP2LQM0M2j

— senoy85081 (@senoy85081) August 22, 2024