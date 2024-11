El Nacional de Tenis Escolar Beca Jaime Musalem se celebró en el Court Central del Estadio Nacional, donde una dupla de Coyhaique sorprendió en la categoría 18 años femenina.

Antonella Sáenz (Colegio Alborada) y Maite Gutiérrez (Liceo San Felipe Benicio) se quedaron con la victoria en dobles, luego de superar en el duelo por el título a las representantes de la región de O’Higgins.

Las representantes del Club de Tenis de Coyhaique viajaron junto a su entrenador Martín Miranda, quien estuvo a cargo de la delegación de 10 deportistas y es el gestor de la iniciativa financiada por el Gobierno Regional de Aysén.

En la comitiva también viajaron Constantino Vester y Alonso Gallardo en categoría Sub 12; Melisa Gutiérrez, Gabriela Posada, Tomás Hernández y Mateo Gatica (de Puerto Aysén) en Sub 14; y Dago Juárez junto a Ricardo Báez en Sub 16.

Cabe mencionar que en la ceremonia de premiación del Nacional de Tenis Escolar, los jóvenes jugadores compartieron con el extenista Jaime Fillol, quien los invitó a continuar practicando el ‘deporte blanco’.

“Los jugadores y sus familias se fueron muy contentos, esos refleja los valores que el tenis busca transmitir. Muchas veces se critica que este es un deporte muy individual, pero acá no vimos nada de eso”, dijo Fillol tras las finales del certamen, organizado por la Federación de Tenis de Chile.