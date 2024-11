Países Bajos ha accedido este viernes a la final de la edición 2024 de Copa Davis, tras vencer por la vía rápida (0-2) a Alemania gracias a los triunfos de Botic Van de Zandschulp contra Daniel Altmaier (6-4, 6-7, 6-3) y de Tallon Griekspoor frente a Jan-Lennard Struff (6-7, 7-5, 6-4).

Sobre la pista dura del Palacio de Deportes de Málga, Van de Zandschulp y Altmaier brindaron un partidazo en la cita que abría los individuales.

El primer set fue de claro dominio en los servicios, si bien cada tenista salvó una bola de break hasta llegar al noveno juego, donde el neerlandés se puso 15-40 y sin dilación logró esa rotura. A Van de Zandschulp le bastó el siguiente juego para abrochar la manga a su favor después de 38 minutos.

Sin embargo, en el segundo set Altmaier renació pese a ir 4-2 abajo y tener que lidiar con otro 15-40. De hecho, el teutón levantó ahí cuatro opciones de quiebre y se animó para lograr él una rotura casi de inmediato (4-4).

Ambos jugadores conservaron sus dos posteriores turnos de saque y todo se decidió en un tie break repleto de calidad, con Altmaier dando espectáculo en sus voleas de revés y con su adversario pasando de las dejadas a los tiros profundos con talento. Van de Zandschulp gozó de cinco pelotas de partido, pero el alemán sobrevivió a todas.

Tras adjudicarse esa muerte súbita por 12-14, parecía que Altmaier iba a dar más guerra, incluso recuperando un temprano break en contra (1-2). Pero el ‘tulipán’ subió la exigencia, rompió el servicio rival en el octavo juego y selló su triunfo al siguiente, no sin haber requerido otras cinco oportunidades para consolidar el quiebre.

Después llegó el otro duelo individual, entre Griekspoor y Struff, con menor virtuosismo que el encuentro previo. Tanto se notaba la tensión, que al resto poco pudieron hacer los tenistas; ni una sola bola de break hubo, abocando al marcador hacia una muerte súbita en la que el representante de Alemania resolvió con acierto (4-7).

Aunque la dinámica favorable a Struff continuó en el inicio de la segunda manga, Griekspoor revivió a partir del octavo juego. Viéndose en desventaja dos veces, el tenista de Países Bajos salvó la tesitura y con ello se envalentonó, pues tomó la delantera en el marcador con el 6-5 y en el duodécimo juego abrochó ese parcial con un ace.

Confirmando su mejoría, Griekspoor rompió el servicio rival nada más empezar el tercer set y mantuvo distancias sobre Struff hasta certificar su victoria gracias a más ace.

Fue el segundo punto de color naranja en esta semifinal, a la postre el definitivo, para meter a Países Bajos en la final de la Davis por primera en su historia.

