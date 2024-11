Jannik Sinner capitaneó a Italia, que se quedó sin margen de error en el primer choque del enfrentamiento contra Argentina, y además de arrasar en su compromiso frente a Sebastian Báez lideró al equipo de dobles que acabó por dejar fuera al conjunto sudamericano en cuartos de final de Copa Davis.

En primer turno, Francisco Cerúndolo superó por 6-4 y 6-1 a Lorenzo Musetti para aventajar a los trasandinos. Pero trascartón, Sinner apabulló a Sebastián Báez (6-2 y 6-1) para emparejar al marcador.

Italia alargó la defensa del trofeo que consiguió en el curso pasado y apunta a otro más llevado por la inercia del poderío de un jugador como Sinner. La condición de número uno del tenista de San Cándido es una garantía para Italia.

En compañía de Matteo Berrettini, el ‘Zanahoria’ remató la faena en una decisión de riesgo del capitán Filippo Volandri, que cambió sobre la marcha su decisión inicial.

Sinner y Berrettini ganaron a Máximo González y Andrés Moltoni por 6-4 y 7-5 y dejaron fuera a Argentina, que no consigue alcanzar las semifinales desde 2016, cuando ganó su único título.

Volandri cambió de apuesta y Sinner y Berrettini ocuparon el lugar de los especialistas Andrea Vavassori y Simone Bolelli. Hizo lo mismo hace un año, en el duelo contra serbia. Entonces, Sinner jugó el dobles junto a Lorenzo Sonego y logró el triunfo contra Novak Djokovic y Miomir Kecmanovic.

Jugará las semifinales de la Copa Davis por tercer año seguido Italia, que espera el sábado a Australia, insospechado vencedor del duelo frente Estados Unidos.

