Un jugador que ha protagonizado semanas muy convulsionadas en el circuito ATP es el actual N°1, Jannik Sinner, tenista italiano que dio positivo en una prueba antidopaje en marzo en el marco de Indian Wells.

Su doble positivo en la medición desató la polémica, ya que el ATP decidió no sancionarlo y dar vuelta la página, algo que ha desatado la molestia de diversas estrellas del tenis mundial.

Shapovalov, Kyrgios dieron a entender que están contrarios a la postura tomada por la asociación que rige al tenis internacionales, mientras que Novak Djokovic no quiso aumentar la polémica, pero sí dejó dardos en el aire.

Lo cierto es que ahora el italiano ya se encuentra en suelo norteamericano para dar vida a su presentación en el US Open y al ingresar a su partido ante el local, Mackenzie McDonald, fue abucheado por parte del público en el estadio Arthur Ashe.

En concreto, cuando ingresó Sinner a la cancha para el compromiso, una silbatina descendió de las gradas y al mencionar su nombre por el altoparlante, los silbidos y pifias no se hicieron esperar, en señal de desaprobación por el ‘perdonazo’ de parte de la ATP.

Lo cierto es que poco le molestó a Sinner dicho momento y situación, ya que por ahora, están venciendo a McDonal y avanzando a la segunda ronda del US Open, aunque aún resta el cuarto set del compromiso.

😳 Jannik Sinner gets booed in his first match back after the news that he failed two drug tests. pic.twitter.com/brVISynbZ8

— Zain | Ban Janeedle Dopener. (@ItzzZain10) August 27, 2024