Este jueves se realizó el sorteo del US Open, último Grand Slam de la temporada, que tendrá a los tenistas chilenos Alejandro Tabilo y Nicolás Jarry en cancha.

Tras la eliminación de Cristian Garin y Tomás Barrios en la qualy, el Abierto de Estados Unidos solo contará con la presencia de las dos mejores raquetas de nuestro país.

Tabilo, 22° del ranking ATP, quedó emparejado con el belga David Goffin, actual 90° del escalafón.

De avanzar a segunda ronda, el rival de ‘Jano’ saldrá del cruce entre el francés Adrian Mannarino (42°) y el croata Borna Coric (87°).

Jarry, en tanto, enfrentará al australiano Christopher O’Connell, hoy 86° del mundo.

Si ‘Nico’ supera el debut, su rival en segunda ronda será el vencedor del partido entre el suizo Stan Wawrinka (178°) y un jugador proveniente de la qualy.

Vale mencionar que la programación de los encuentros aun no está definida. La acción en el US Open 2024 arranca este lunes 26 de septiembre.

One step closer.

The US Open men's singles draw is out! pic.twitter.com/gM38w7oapj

— US Open Tennis (@usopen) August 22, 2024