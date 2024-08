El tenista nacional Alejandro Tabilo, 22º del ranking mundial ATP, fue convocado oficialmente el lunes 19 de agosto a participar de la próxima edición de la Laver Cup.

Será la primera vez que un chileno dispute un duelo de este prestigioso certamen, el cual reúne a lo mejor de Europa y del mundo.

‘Jano’ llegó a completar la nómina del team Resto del Mundo que ya tiene a Frances Tiafoe, Alex De Minaur, Taylor Fritz, Tommy Paul y Ben Shelton.

La primera raqueta nacional estará en Berlín, Alemania, bajo las órdenes del estadounidense John McEnroe, leyenda del tenis y entrenador histórico del ‘Team World’.

Y por su participación en este certamen, que tendrá por el ‘Team Europa’ a Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Casper Ruud y Stefanos Tsitsipas, Tabilo recibirá un jugoso cheque.

El zurdo de 27 años asegurará un millonario monto en dinero por los tres días de competencias en el evento creado por la leyenda suiza Roger Federer.

De acuerdo a cifras que reveló The New York Times en 2002, si el equipo del Resto del Mundo pierde en el global ante Europa, cada uno de sus jugadores recibirá un cheque de 125.000 dólares (aproximadamente 115 millones de pesos chilenos).

De vencer el ‘Team World’ a los del ‘Viejo Continente’, en tanto, las ganancias para Tabilo serán de 250 mil dólares, lo que estaría cerca de los 231 millones de pesos.

Apuntar que la Laver Cup cuenta con patrocinadores de la talla de Rolex, UBS, Mercedes Benz, Wilson y UPS.

Alejandro Tabilo will make his Laver Cup debut with Team World at the seventh edition of Laver Cup at Uber Arena from September 20-22, 2024. https://t.co/3upBrHUa8i pic.twitter.com/cRILMEpjWs

— Laver Cup (@LaverCup) August 19, 2024