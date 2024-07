Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La famosa ex N°5 de WTA y finalista de Wimbledon, Genie Bouchard, generó controversia al afirmar en el podcast \'Not Alone\' que el tenis aprovecha el "atractivo sexual" de las jugadoras, destacando que el uso de faldas cortas y camisetas sin mangas contribuyó a su éxito en el circuito WTA, facilitando ofertas de marketing y apariciones en revistas como Sports Illustrated. Bouchard, de 30 años y ubicada en el puesto 500 del ranking, expresó que explorar esta faceta era parte de su plan, cuestionando por qué limitarse al tenis. Considera que esta estrategia beneficia no solo a nivel personal para conseguir patrocinios, sino que también es positiva para el tenis femenino en general al atraer audiencias y seguidores.