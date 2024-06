La tenista letona Jeļena Ostapenko, número 13 del ranking WTA, se despachó este miércoles uno de los peores servicios de los que se tenga recuerdo en el circuito.

La otrora 5° del mundo enfrentaba a la británica Katie Boulter (32°) por los octavos de final del Torneo de Eastbourne y, en un momento crucial del encuentro, regaló una doble falta que bordeó lo ridículo.

La letona estaba al servicio 3-5 abajo y 40 iguales cuando, en su segundo saque, le pegó tan mal a la pelota que la mandó ancha y por el lado al que no debía sacar.

El pésimo golpe de Jeļena Ostapenko desató hasta risas en la transmisión y en el público, que llegó en masa al court central de Eastbourne para apoyar a la local.

“Probablemente la peor doble falta de toda la historia”, no dudó en calificar el sitio especializado Punto de Break.

Pese a que la letona pudo remontar el punto y quedarse con su servicio, finalmente terminó perdiendo por 4-6 y 5-7 y quedó eliminada del torneo británico.

Ostapenko hitting perhaps the worst double fault of all time

It didn’t even make it into the *wrong* service box pic.twitter.com/sNUUskk4rD

— Danny (@Emmagoatcanu) June 26, 2024