La leyenda del deporte, Roger Federer, vivió un emotivo momento junto a la clase 2024 de la Universidad de Dartmouth, en Nueva Hampshire, Estados Unidos.

Esto porque ‘Su Majestad’ fue invitado a recibir el título honorario de Doctor en Humanidades, instancia donde, además, fue el elegido para realizar un discurso a los estudiantes presentes.

El extenista, que dejó la actividad profesional deportiva en 2022, habló por más de 20 minutos, donde mezcló bromas con consejos trascendentales para la vida.

“Estoy un poco lejos de mi zona de confort, no me veo ni visto así usualmente. ¿Ustedes se visten todos los días aquí? Me cuesta moverme, no olviden que usé shorts prácticamente todos los días durante los últimos 35 años”, fue una de sus bromas.

“No soy una persona acostumbrada a dar discursos de este estilo. Quizás el peor y más importante sucedió con el equipo nacional de Suiza, a mis 17 años, que estaba tan nervioso que solo pude decir cuatro palabras: ‘Feliz de estar acá’. Aquí estoy de nuevo, 25 años después, también nervioso y feliz de estar acá, en el verde. Como habrán escuchando, el césped es mi superficie favorita. Tiene que ser el destino. Incluso llueve como en Wimbledon”, agregó desatando risas.

“No alcanza con tener un don”

Después vino el Federer más ‘paternal’ para llenar de consejos. “Nunca fui a la universidad, porque dejé el colegio a los 16 para jugar profesionalmente. Pero recientemente me gradué del tenis, sé lo que significa la palabra. Tal como ustedes, terminé un gran proyecto y me muevo al próximo. Tal como ustedes, aún estoy intentando descifrar cuál es. Sé lo que se siente cuando la gente pregunta, ¿Cuál es tu plan al resto de tu vida?”.

“Lo fácil es un mito, no existe. La gente solía decir que jugaba sin esforzarme como un cumplido, pero me frustraba al referirse que ni siquiera sudaba. La verdad que tuve trabajar muy duro para que pareciera fácil, pasé años insultando y rompiendo raquetas antes de lograrlo”“, agregó.

“Ganar sin esforzarse es el logro máximo. La gente pensaba que no entrenaba duro porque improvisaba en mis calentamientos, pero lo había hecho antes del torneo sin que nadie me viera. No logré lo que logré solo con talento, sino tratando de superarme. Creí en mí mismo, pero eso te lo tienes que ganar”, complementó.

Lições de Federer no discurso de formatura de Dartmouth:

Conquista sem esforço é um mito

Ter garra é fundamental

Disciplina é talento

Confiar e amar o processo

Você pode fazer o seu melhor e ainda assim perder

A vida é maior que as quadras Fonte do completo ao final do trecho pic.twitter.com/imO3WDt9pp — Daniel Haddad (@DanielNHaddad) June 11, 2024

Sobre lo mismo, Roger remarcó que “el talento importa, no diré que no. Pero muchas veces no alcanza con tener un don. En tenis, al igual que en la vida, la disciplina, paciencia, confianza en uno mismo y disfrute del proceso también son talentos. Algunos ya nacen con ellos, aunque todos tienen que trabajar en ellos”

“La mentalidad es lo más importante, porque permite comprometerte en lo próximo. No importante qué juegues en la vida, ya sea un punto, un partido, una temporada o un trabajo, a veces perderán. Es una montaña rusa con muchas subidas y bajadas. Es natural dudar y lamentarte en una derrota, pero tus oponentes también lo hacen. Nunca olviden eso. Energía negativa es energía perdida. Volverte un maestro en superar momentos difíciles es el signo de un campeón para mí”, concluyó.

Mira acá todo el discurso de Roger Federer