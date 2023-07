“Soy mejor que esto”, pensó Marcus Willis, el día que se miró al espejo y no se reconoció por su sobrepeso. Jamás pensó que retomar sus hábitos deportivos lo llevaría a enfrentar a Roger Federer, uno de los mejores tenistas de la historia, sobre el césped de Wimbledon.

Fue en la edición 2016 del Grand Slam británico cuando el desconocido tenista inglés adquirió renombre mundial.

Como si de una historia de Hollywood se tratara, un jugador amateur ganaba seis duelos consecutivos, dejaba en el camino a prometedores deportistas, saltaba a la cancha principal del All England Club y sorprendía a todo el circuito.

“Marcus, eres un idiota”

En enero de 2016, Willis sumaba cuatro meses sin jugar tenis y ostentaba el puesto 360º del ranking ATP. No tenía motivación por retomar el profesionalismo, ya que nunca fue un convencido de la rigurosidad y disciplina que debían conservar los atletas.

Él prefería sentarse en un bar a tomar cerveza, compartiendo un fish & chips con sus amigos. Tal vez una hamburguesa.

Probó suerte en un Challenger en Túnez, donde llegó hasta cuarta ronda y ganó 365 dólares. Con eso le alcanzaba para irse a Estados Unidos, donde tenía todo listo para dictar clases de tenis en un club de Philadelphia.

En febrero, sin embargo, se enamoró. Conoció a Jennifer Bate, quien se convertiría en su pareja y su principal motivadora en retomar el deporte.

“Conocí a alguien que básicamente me dijo que era un idiota, y que debería seguir intentándolo. Estoy muy agradecido de ello”, confesó después Marcus, en entrevista con New York Times.

Willis se decidió a dejar atrás su sobrenombre de ‘Cartman’, el obeso personaje de la serie South Park, con el que lo apodaron luego de eliminar a Tennys Sandgren (hoy 240º del ATP) y celebrarlo bebiendo una Coca Cola y comiéndose un Snickers en plena pista. Pesaba 116 kilos entonces.

Retomó las clases de tenis, que empezó a dictar en un pequeño club de Birmingham, al mismo tiempo que se ejercitaba y ayudaba a su primo albañil con algunas obras para juntar dinero.

Así llegó a junio, fecha en la que se abrieron las inscripciones para la pre-qualy de Wimbledon. Marcus aun conservaba ranking (772º) y pensó: “¿Un Grand Slam? Por qué no”. Quedó como segundo ‘lucky loser’ (alterno).

Marcus, un hombre con suerte

La suerte estaba del lado de ‘Cartman’. Cuando dictaba una de sus clases, recibió un llamado desde Londres: “Un jugador se lesionó, y otro no firmó. ¡Estás clasificado al torneo previo a Wimbledon!”.

Willis, literalmente, por fortuna se metió en la qualy de la qualy. Y la ganó, accediendo a las clasificatorias al Grand Slam británico.

Parecía que el inglés se devolvería pronto a casa, ya que en primera ronda el japonés Yuichi Sugita (entonces 99º del mundo) lo superaba con facilidad. Sin embargo, el local revirtió el panorama y se quedó con el partido por 1-6, 6-4 y 6-1.

En segunda fase, el rival de Marcus fue un prometedor ruso de 18 años: Andrey Rublev, actual 7º del ranking mundial. Pero entonces la zurda y el buen servicio del británico ya estaban afinados, y se impuso 7-5 y 6-4 para avanzar a la ronda final.

Ahí, otro ruso se cruzó en su camino rumbo al cuadro principal de Wimbledon: Daniil Medvedev, quien llegó a ser 1º y actualmente es el 3º del escalafón.

En un choque a cinco sets, el 772º del ranking remontó increíblemente por 3-6, 7-5, 6-3 y 6-4 para instalarse entre los 128 tenistas que disputarían Wimbledon 2016. El sueño no acabaría ahí.

Marcus, no seas un tonto

El primer día del certamen, el nombre de Marcus Willis ya figuraba en todos los medios deportivos del mundo. Pocos daban crédito a que un jugador, prácticamente amateur, estuviese siendo protagonista en la ‘Catedral’ del tenis.

El 27 de junio, el británico saltaba al césped del court 17 del All England Club para medirse al lituano Ricardas Berankis (54º). La pequeña cancha estaba repleta, en primera fila estaba Jennifer y los slices y fuertes saques del zurdo de casi 100 kilos empezaron a enloquecer a su rival.

Contra todo pronóstico -incluso del propio Marcus, que había agendado clases para esa semana-, el 772º del ranking vencía 6-3, 6-3 y 6-4: ¡Estaba en segunda ronda de un Grand Slam!

“Me han dicho que no sea tonto y que disfrute de la oportunidad. Tenía sobrepeso, no paraba de beber cervezas. Me sentía un perdedor, pero me miré al espejo y pensé: ‘Soy mejor que esto’. He trabajado muy duro y ha valido la pena”, reconoció Willis, a la web de la ATP.

Cuando le comentaron que el suizo Roger Federer, máximo ganador en la historia de Wimbledon, había arrollado al argentino Guido Pella y sería su próximo rival, el zurdo de Lough dijo “creo que es un poco mejor que yo”.

Marcus Willis vs Roger Federer

El 29 de junio, en el court central del All England Club, se medían el hombre que no tenía nada ante el jugador que lo había ganado todo.

El primero en saltar a la pista, vistiendo una camiseta de la marca del helvético, fue el inglés. Todos se reían, pero no de él, sino que con él: el umpire, al momento del sorteo; los comentaristas, durante la presentación; Roger, al ver su felicidad; y él mismo, presa de sus nervios.

La tensión le jugó una mala pasada a ‘Cartman’, quien rápidamente cedió su primer servicio. Federer jugaba en serio y, en el tercer juego, obligó al británico a protagonizar el mejor punto de todo el certamen.

Marcus intentó pasar a Federer con un globo, el que fue respondido por el suizo con un smash de revés. El local resbaló en la devolución, pero obligó a ‘Su Majestad’ a correr hacia la red. Willis se paró y selló la jugada con un golpe perfecto por encima de su rival. Todo el court central -y probablemente toda Inglaterra- se puso de pie.

Pese al esfuerzo del zurdo de Lough, Roger se llevó la primera manga por 6-0. Ya en el segundo set, el 772º del mundo espantó los nervios y desató otra ovación cuando ganó su primer game, antes de ceder por 6-3.

‘Su Majestad’ puso fin al sueño del británico con un 6-4 en el tercer asalto. Eso no impidió que Willis se marchara bajo una interminable ovación, a la que se sumó el propio suizo que, por algo, es uno de los mejores de la historia.

“Estaba muy intrigado con su historia. Es exactamente lo que nuestro deporte necesita, a alguien que venga de la nada. Es un gran momento para él y para mí también”, afirmó el helvético tras su victoria.

“No fui lo suficientemente disciplinado”

Marcus Willis volvió a Birmingham con 58.700 euros en el bolsillo y en el puesto 354º del ATP, pero volvió a ‘desaparecer’ del circuito.

Tiempo después, confesó a Daily Mail que “creo que me hubiese costado demasiado dinero a lo largo de los próximos años. Incluso si aceptara algún patrocinio, si hubiera estado a buen nivel, me hubiera llevado dos años estar donde me hubiera gustado”.

“Odio pensar en la cantidad de tenistas británicos que he visto que acaban en trabajos normales, cuando podrían haber llegado mucho más arriba. Es un deporte muy difícil y sé que ha habido veces que no he sido lo suficientemente disciplinado. Ha sido una pesadilla lidiar con ello”, complementó ‘Cartman’, quien para la citada entrevista se definió con un “ex gordo”.

Marcus vio acción en un par de torneos de dobles, pero nunca al nivel que lució en Wimbledon 2016. Siguió enseñando tenis y trabajando como albañil con su primo.

Lo último que se supo públicamente de él fue que, en la previa de la edición de este año del Gran Slam, pidió entradas para el homenaje que se hizo en el All England Club al ya retirado Roger Federer. No las consiguió.