Roland Garros sigue su senda en busca de su nuevo monarca y la actual edición nos ha regalado momentos intensos, lesiones provocadas por los propios tenistas, episodios de furia y muchas cosas más, pero el duelo entre Carlos Alcaraz y Stéfanos Tsitsipás, dejó una polémica que el griego inicio tras caer ante el murciano.

Resulta que en el duelo por los cuartos de final entre el español y el griego, el que finalizó 6-3, 7(7)-6(3) y 6-4 a favor de Alcaraz, encendió la polémica luego de que Tsitsipás acusara a su rival se hacer ruidos al momento de impactar la bola para responder.

En concreto, Stefanos detalló a la jueza de silla que “nunca me quejo de esto, pero es frustrante. Cuando estoy a punto de pegar… y momentos antes de pegar, todavía escucho el gruñido. No es durante el golpeo, es justo antes”.

Sin embargo, quien se llevó el aviso de la jueza francesa Aurelite Tourte, una de las mejores en el escalafón arbitral actual, fue el heleno, por ‘coaching’, tras recibir un consejo de su padre y entrenador a destiempo.

A raíz de esto, cuando finalizó el partido, fue el propio Carlos Alcaraz que tomó los micrófonos y respondió de manera sutil los dichos de su adversario.

En sus palabras, Alcaraz sentenció que “lo he escuchado en el cambio de lado del tiebreak, se ha quejado y lo he escuchado. Qué voy a decir. Él se puede quejar. Yo no soy nadie. Puede decírselo a la árbitra si le ha molestado”.

“Yo no creo que haya alargado tanto como para que le pueda molestar, pero cada uno es libre de opinar. Puede que haya gente que sí lo he alargado para molestarlo, él puede pensarlo, yo no lo pienso”, indicó.

Un duelo que cada vez se vuelve más habitual en el mundo del tenis y que enfrenta a dos potentes competidores, pero la balanza sigue inclinada para el murciano.

Esto debido a que por segundo año consecutivo, baja de la pelea al griego en los cuartos de final de Roland Garros.