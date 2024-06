Tras confirmarse el retiro del serbio Novak Djokovic de Roland Garros, por lesión, Jannik Sinner se convertirá oficialmente el próximo lunes 10 de junio en el nuevo número uno del tenis mundial.

A sus 22 años se convertirá en el primer italiano y el 29º jugador de todos los tiempos en llegar a la cima del tenis masculino.

El oriundo de San Candido derrotó este martes a Grigor Dimitrov por 6-2, 6-4 y 7-6 (3) para alcanzar por primera vez las semifinales en el Grand Slam francés.

Sinner arrancó la temporada como número 4 del mundo, pero un gran inicio de año, con su primer título de Grand Slam en el Abierto de Australia y la consagración en el ATP Masters 1000 de Miami, le han ayudado ascender a lo más alto.

Luego de finalizar el duelo con el búlgaro y en pleno Court Philippe Chatrier, el italiano fue informado por el extenista francés Fabrice Santoro que desde el próximo lunes será el nuevo ‘rey’ del tenis en el listado.

A Jannik se le vio emocionado en la pista, dentro de la tranquilidad que le caracteriza. “No sé qué decir. Es algo con lo que sueña todo jugador”, dijo de entrada.

“Abandonó Novak y es una decepción para todos, y le deseo una rápida recuperación. Es un momento especial para mí y me alegro de compartirlo con la gente de aquí y con lo que los están viendo en casa, especialmente desde Italia”, agregó bajo una ovación.

Con su triunfo sobre Dimitrov, Sinner se convierte en el primer tenista nacido en este siglo que completa 50 triunfos en torneos grandes, cifra a la que también puede llegar hoy el español Carlos Alcaraz, que tiene un año menos, si derrota a Tsitsipas.

Incluso, en redes reflotaron un video del año 2018, cuando un Sinner con solo 16 años le consultaron cuál es su gran anhelo en el tenis: “Sueño con ser el número 1 del mundo“.

