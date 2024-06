El serbio Novak Djokovic, número 1 del mundo y actual campeón de Roland Garros, se retiró este martes del Abierto de Francia por la lesión de rodilla que sufrió en octavos de final contra el argentino Francisco Cerúndolo.

La organización del Grand Slam sobre arcilla informó en un comunicado que “debido a una rotura del menisco medial de su rodilla derecha (descubierta durante una resonancia magnética realizada hoy), Novak Djokovic, que debía jugar mañana contra Casper Ruud en los cuartos de final, se ha visto obligado a retirarse del torneo de Roland Garros”.

“Al final del partido no sentía dolor porque tomé unos medicamentos. Me he sometido a algunas pruebas que son positivas, pero mañana haremos otros exámenes y veremos si puedo seguir jugando”, explicó el lunes el serbio. Finalmente, ‘Nole’ debió decir adiós al ‘Grande’ en París.

Con esto, el oriundo de Belgrado pierde 1.600 puntos que le relegan en el ranking ATP. De esta forma, el italiano Jannik Sinner se convertirá el lunes 10 de junio en el vigesimonoveno nuevo número 1 de la clasificación mundial.

Incluso, Djokovic podría caer al tercer lugar del listado planetario si Carlos Alcaraz levanta el domingo la ‘Copa de los Mosqueteros’. El español saltaría a la segunda plaza.

Con el retiro del serbio, Casper Ruud clasificó directamente para las semifinales de Roland Garros. El noruego fue finalista el año pasado en París, precisamente siendo derrotado por el balcánico.