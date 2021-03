El extenista Marcelo Ríos habló sobre el cruce de palabras que tuvo con Pamela Jiles luego de que el exdeportista contara que la diputada intentó violarlo cuando era menor de edad y la periodista respondió con que iba a entablar una demanda. El ‘Chino’ aseguró que “no tengo nada en contra de ella”.

Específicamente, Ríos aseguró en noviembre de 2020 que “Ella (Pamela Jiles) antes hacia entrevista, ¿Cierto?. Yo era chico, tenía 14 años y fue a mi casa. Me sentó en la cama y me hizo una entrevista para un canal. Me dijo ‘la última etapa la vamos a hacer en la ducha. Te vas a sacar la ropa y la haremos en la ducha’. Ella, Pamela Jiles”.

Ante la incredulidad de Patricia Maldonado y Catalina Pulido en el live de Instagram, Ríos replicó: “Lo juro. Fue en mi casa, donde mis papás. Ahí mi mamá le dijo ‘señora pare su hueveo’ y la echaron”, acotó, para después acusar “me intentó de violar, huevón”.

Días después Jiles aseguró que entablaría una demanda y negó las acusaciones de Marcelo Ríos. El exnúmero 1 del mundo se retractó horas más tarde: “Pamela Jiles nunca me trató de violar”, aseguró.

En el programa de Tú a Tú que se emitió este jueves en Canal 13, Ríos afirmó que “De que es verdad que ella me entrevistó cuando era muy chico, me parece que para informe especial, y ella me dice ‘terminemos la entrevista en la tina’. Me lo dice, estaba mi mamá de testigo, y ella le dice ‘oye qué estay haciendo’ y no sé si la echa o se va”.

Explicó que “yo me retracté por lo de la violación que sonó fuerte, que no lo debí haber dicho, (estuvo) mal la violación”.

Además, agregó que tras el anunció de que Pamela Jiles iba a llevar el caso a la justicia, Ríos asegura que “le dije ‘oye demándame, perfecto, pero luego porque después en marzo voy a estar ocupado’. No es que le tenga mala a la Pamela Jiles, pero no la conozco para nada y no tengo nada en contra de ella”, finalizó.