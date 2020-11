El exnúmero uno, Marcelo Ríos, se retractó de la denuncia que hizo ayer contra la diputada Pamela Jiles en el programa de farándula ‘Las Indomables’.

Recordar que el ‘chino’ aseguró al aire que la periodista intentó violarlo cuando él tenía 14 años.

“Ella antes hacia entrevista, ¿Cierto?. Yo era chico, tenía 14 años y fue a mi casa. Me sentó en la cama y me hizo una entrevista para un canal. Me dijo ‘la última etapa la vamos a hacer en la ducha. Te vas a sacar la ropa y la haremos en la ducha’. Ella, Pamela Jiles”, partió diciendo.

Ante la incredulidad de las panelistas, Ríos replicó: “Lo juro. Fue en mi casa, donde mis papás. Ahí mi mamá le dijo ‘señora pare su hueveo’ y la echaron”, acotó, para después acusar “me intentó de violar, huevón”.

Rápidamente, esas palabras se viralizaron en redes sociales y alcanzaron tal importancia, que el propio Ríos salió a explicarlas, aclarando ahora que la diputada nunca trató de violarlo.

“Qué manera de pasarlo bien ayer en el programa, pero sí quiero dejar en claro que Pamela Jiles nunca me trato de violar o quiso violarme”, dijo a través de su Instagram.

“La manera que yo lo dije fue de una forma quizás salida del contexto y tratando de ponerle mas picante al tema. Repito, en ningún momento trató de abusar de mí, pero todo el resto de la historia es totalmente verdad”, cerró.

Minutos antes de la publicación de Marcelo Ríos, la diputada Pamela Jiles anunció en redes sociales acciones legales contra el extenista, debido a sus dichos en el programa de farándula.

“Anuncio acciones legales contra el tenista Marcelo Ríos por sus falsas y graves imputaciones, que ocurren cuando estoy abocada al Segundo Retiro para aliviar el sufrimiento de mi pueblo. El daño causado se extiende a quienes difundan estos infundios que afectan gravemente mi honra”, tuiteó Jiles.