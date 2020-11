ACTUALIZACIÓN: Al día siguiente de emitidos los dichos, Marcelo Ríos se retractó. “Quiero dejar en claro que Pamela Jiles nunca me trato de violar o quiso violarme”, escribió en sus redes sociales. La diputada, en tanto, anunció acciones legales contra el extenista.

Una grave acusación realizó este martes el extenista chileno Marcelo Ríos.

El ‘Chino’, que participó de una entrevista con Patricia Maldonado y Catalina Pulido, en el programa de farándula ‘Las Indomables’, aseguró al aire que la diputada Pamela Jiles intentó violarlo cuando él tenía 14 años.

“Ella antes hacia entrevista, ¿Cierto?. Yo era chico, tenía 14 años y fue a mi casa. Me sentó en la cama y me hizo una entrevista para un canal. Me dijo ‘la última etapa la vamos a hacer en la ducha. Te vas a sacar la ropa y la haremos en la ducha’. Ella, Pamela Jiles”, expresó.

Ante la incredulidad de las panelistas, Ríos replicó: “Lo juro. Fue en mi casa, donde mis papás. Ahí mi mamá le dijo ‘señora pare su hueveo’ y la echaron”, acotó, para después acusar “me intentó de violar, huevón”.

“Lo juro por mis hijos. Así fue, me trató trató de meter en la ducha en pelota y seguir la entrevista ahí. Mi mamá le paró los carros”, recordó.

Maldonado y Pulido reaccionaron primero sorprendidas, después ‘celebraron’ la primicia y finalmente arremetieron contra Jiles.

“Quien la viera y quien la ve. Después dice la Maldonado es facha, es pinochetista… pero nunca he intentado violar un niño, nunca le he dicho a un niño que se saque la ropa”, agregó la exrostro de Mega.

Consignemos que el programa fue emitido esta tarde y, hasta la publicación de esta nota, la parlamentaria aún no ha emitido declaraciones pese a que el tema fue tendencia en Redes Sociales.

Jiles sí habló indirectamente del episodio en una entrevista en 2018 con diario La Cuarta. “Al ‘Chino’ lo entrevisté sin contratiempos en una extensa conversación cuando él tenia 16 años, su primer perfil humano, en su pieza escuchamos Metallica”, recordó.

“Nos reímos harto y habló de amor, familia, política, de todo”, aseveró, descartando el mito que rondaba en esos años de que el deportista la dejó esperando una hora y ella decidió dejarlo plantado cuando llegó.

BioBioChile se contactó con el equipo de comunicaciones del Partido Humanista, quienes quedaron de gestionar una respuesta de la diputada.

“Para la gente de izquierda es un ají que tengas plata”

En el mismo espacio, Ríos también apuntó contra la izquierda política de Chile.

“Para la gente de izquierda que tengai plata es como un ají en el hoyo (sic)… les duele”, recalcó Ríos.

En relación a lo mismo, destacó que “la gente anda muy violenta”, haciendo hincapié en que en su vieja a Chile “me hablaban de que ‘qué venís pa acá, si vivís otra realidad (sic)… puta no es culpa mía mi otra realidad, me saqué la chucha toda mi vida”.

Finalmente, Marcelo Ríos se mostró en contra de pagar mayores impuestos: “No corresponde. Gracias a Dios lo hice bien (tenista), supe hacerlo bien para vivir lo que ahora tengo”, remató.