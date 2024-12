El Turismo Nacional, una de las competencias de automovilismo más reconocidas de Argentina, tuvo este fin de semana un polémico desenlace de temporada.

En el Autódromo Mar y Valle de Trelew (Chubut), donde Alfonso Domenech se coronó en la Serie 3, las cámaras las acaparó el experimentado piloto Leonel Pernía.

Según Olé, el deportista intentaba ganar puestos durante la carrera cuando, al rebasar por fuera, su vehículo fue tocado por el de Andrés Jakos y terminó saliéndose de la pista.

Furioso por la maniobra de su rival, Pernía fue a buscar a Jakos tras la competencia. Y ante las cámaras y periodistas, el piloto tomó del cuello del traje al otro corredor y empezó a insultarlo.

“Así no se corre, pendejo. Así no se corre, ¿me escuchaste? Porque así me arruinas el campeonato. Todo lo que peleé en el año me lo arruinas con una maniobra de mala leche, porque eres un mala leche”, se le escuchó decir a Leonel.

Tras la carrera, y un poco más “calmado”, Pernía insistió en sus quejas. “Queríamos vender el uno caro y este pibe lo arruinó todo. Está confundido sobre cómo hay que correr. Es una lástima, pero no tengo nada más que decir”.

Cabe señalar que, luego de ir a buscar a su rival, Leonel Pernía fue sancionado por el Turismo Nacional por su “actitud antideportiva”. Eso lo enfureció aun más.

“Están todos los parámetros corridos. Esto dejó de ser un deporte de hombres, empezó a ser uno de maricones. Me sancionan por ir a decirle que es un mala leche… me confirman más de lo mismo, que todo el año me sacudieron con todo lo que tenían”, concluyó el accidentado piloto.