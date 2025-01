El deporte internacional está de luto, luego de conocerse el sensible fallecimiento de la ciclista italiana Sara Piffer, quien estaba apuntada a la grandeza tras sus buenas presentaciones en diversos campeonatos a sus cortos 19 años.

El medio italiano Tuttobiciweb, publicó en sus página el deceso de la rider explicando que falleció tras colisionar con un auto que intentaba adelantar a otro, momento en que impactó a Sara.

Según el relato del medio europeo, Piffer iba en bicicleta acompañada de su hermano, Christian, quien sufrió contundentes heridas a raíz del impacto.

Sara desafortunadamente no corrió la misma suerte que su hermano, ya que fue arrollada y no tuvo posibilidad de escapar ante de que fuese impactada por el vehículo.

Así también, el medio RAI de Italia detalló que “el vehículo era conducido por un hombre de 70 años de la zona, que venía en dirección contraria y estaba adelantando a otro coche”.

Si bien, los servicios de primeros auxilios llegaron hasta el lugar del accidente, nada pudieron hacer para reanimar a la joven ciclista.

Cabe destacar que su hermano comentó que estaban en pleno entrenamiento en las localidades de Mezzocorona y Mezzolombardo en Trentino cuando ocurrió el fatal accidente.

Sara Piffer aveva 19 anni, è stata investita e uccisa da un automobilista. Forse si sarà giustificato dicendo di non averla vista perché i ciclisti sono invisibili, a nessuno frega nulla dei ciclisti. Non si può morire a 19 anni, non si può morire in bicihttps://t.co/3zT6sT93vz

— Giovanni Battistuzzi (@giostuzzi) January 24, 2025