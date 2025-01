AJ Brown, jugador de los Philadelphia Eagles de la NFL, fue clave en el triunfo su equipo ante Green Bay Packers en los playoffs de la mejor liga de fútbol americano.

Las ‘Águilas’ superaron la ronda de comodines (22-10) y siguen en carrera por el título del Super Bowl. Ahora deben enfrentarse a Los Angeles Rams en la fase divisional.

Pero una imagen de Brown durante el encuentro ante los Packers, que pocas veces se ve en el deporte, está dando que hablar.

Las cámaras de la transmisión mostraron en un momento al receptor de los Eagles sentado en la banca, leyendo el libro “Excelencia interior: entrena tu mente para un rendimiento extraordinario y la mejor vida posible”.

El texto es obra del retirado beisbolista Jim Murphy y, según declaró Brown, para él se ha transformado es una importante guía para su carrera.

“Mis compañeros de equipo lo llaman ‘La Receta’. Este es un libro que llevo a cada partido”, dijo el jugador de Philadelphia, según detalla Marca.

Lo concreto es que, luego de AJ Brown fuese captado leyendo el libro, el texto de Murphy pasó a ser el más vendido en la plataforma Amazon.

“Leerlo me ayuda a concentrarme sin importar si anoto un touchdown o dejo caer un pase. Siempre vuelvo al principio del libro. Dice que si puedes tener la mente clara y la conciencia tranquila, nada más importa”, dijo también el crack de la NFL.

En tanto, el autor del libro comentó que “vi una foto de él. Pensé, ‘oh, eso es realmente genial, nunca había tenido un deportista que lo leyera en un partido’. Es realmente un honor ser parte de su vida y tener un lugar significativo en la vida de alguien”.

The book AJ Brown was reading on the sideline is “Inner Excellence” by Jim Murphy, per the FOX Broadcast. pic.twitter.com/c8ikhIGxKN

— Eagles Nation (@PHLEaglesNation) January 13, 2025