La gimnasta estadounidense Simone Biles y el saltador de pértiga sueco Armand Mondo Duplantis, han sido elegidos como los mejores atletas de 2024 por la AIPS (Asociación Internacional de Prensa Deportiva).

En la elección participaron 518 periodistas de 111 países, los que destacaron a la ganadora de cuatro medallas en París 2024 y al récord mundial de salto con garrocha.

Biles, ganadora de tres medallas oros y una plata en París 2024, obtuvo 703 votos para alzarse por quinta vez con el premio a Mejor Atleta Femenina del Año.

Con tan solo 27 años, la norteamericana ya ostenta 11 preseas (siete oros, dos platas y dos bronces) y es la gimnasta olímpica estadounidense más condecorada de todos los tiempos.

Con 337 votos y en segunda posición, se encuentra la futbolista española Aitana Bonmatí, vigente Balón de Oro y Premio The Best. En tercera posición y con 263 puntos se encuentra Julien Alfred, primer oro olímpico de la historia de Santa Lucía en los 100 metros planos y medallista de plata en 200 metros planos.

Duplantis obtuvo un total de 603 votos y superó al serbio Novak Djokovic (368) tras batir su noveno récord mundial con 6,25 metros y convertirse en el primer campeón consecutivo de salto de pértiga masculino.

El sueco posee también los ocho mejores saltos de 2024, con tan solo 25 años.

El ciclista esloveno Tadej Pogaçar alcanzó la tercera posición con 294 puntos. Ganador de la ‘Triple Corona’, con el Tour de Francia masculino, el Giro de Italia y el título mundial en el mismo año, algo que no ocurría desde el 1987.

🏆Armand Mondo Duplantis (@mondohoss600) and Simone Biles (@Simone_Biles) crowned AIPS Champions of 2024: as voted by 518 journalists from 111 countries https://t.co/HQ2sJrZx90

— AIPS MEDIA (@AIPSmedia) December 30, 2024