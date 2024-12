Francisca Crovetto marcó en el año que se va un hito en la historia del deporte chileno en Juegos Olímpicos, puesto que las últimas medallas de oro registradas eran las del tenis en Atenas 2004 con Nicolás Massú y Fernando González.

A su vez, la especialista del tiro skeet marcó un doble mérito al ser la única mujer chilena en obtener esta presea. Anteriormente, Marlene Ahrens, consiguió medalla de plata por lanzamiento de jabalina en los JJ.OO. de Melbourne de 1956.

Un 4 de agosto de 2024 que quedará para la historia. La tiradora de San Miguel, de 34 años, encontró aquel día el premio a su larga carrera y en sus cuartos Juegos Olímpicos.

Previamente, la ‘Fran’ ocupó el octavo puesto en Londres 2012, el decimonoveno en Río de Janeiro 2016 y el vigésimo tercero en Tokio 2020.

La Mejor Deportista del año para el COCh, el Circulo de Periodistas Deportivos y el Mindep ya ha respondido de todo estos últimos cuatro meses sobre su logro, pero hay algo que no es menor: Cómo su histórico oro podría ayudar en las aspiraciones chilenas de albergar los Juegos Olímpicos del año 2036.

En diálogo con BioBioChile, Crovetto admitió que su brillante oro olímpico podría pesar en la postulación, pero destacó principalmente la unión público-privada en pos del deporte nacional. Esto último podría ser clave para cristalizarse el anhelado ‘Santiago 2036’.

“Yo soy fruto de un trabajo mancomunado del Plan Olímpico, que es una alianza estratégica donde los distintos actores del deporte en Chile, la industria privada y también el área estatal se juntaron y empezaron a converger las fuerzas, las intenciones”, declaró.

“El trabajo así da buenos frutos y yo soy fruto de ese proceso. Creo que esto es una buena señal y un buen ejemplo para que sigamos trabajando en equipo”, agregó.

Además, la también medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 no dejó pasar un punto que asoma como fundamental para ir en buen camino hacia la organización de la máxima cita del deporte: mejorar las condiciones de los deportistas.

“Hay que seguir trabajando para mejorar la estabilidad de los deportistas. No solo apoyándonos cuando llegamos a un logro deportivo, sino desde las bases”, expresó a BBCL.

“Hay que preocuparse desde los inicios y de ahí empezar a pensar en esta generación 2036 que puede representar a Chile en unos históricos Juegos Olímpicos y Paralímpicos”, cerró.

🥇 ¡ORO! ¡CHILE ES DE ORO! 🇨🇱 Francisca Crovetto le da a Latinoamérica su cuarta presea de oro en #Paris2024, tras finalizar en primer lugar en skeet femenil en tiro deportivo. #ParísEsTuyo pic.twitter.com/53lYsZT5Mi — Claro Sports (@ClaroSports) August 4, 2024

El balance: “Un año que no voy a olvidar jamás”

Ya con toda la prensa apostada en la Gala Olímpica, en el Metropolitan Santiago, la ‘Pancha’ se dio el tiempo de realizar el balance de un 2024 de ensueño.

“Un año que no voy a olvidar jamás, donde cumplí uno de mis grandes sueños deportivos: ganar una medalla olímpica, donde nunca me enfoqué en el color”, expresó.

“Pero sin duda ser campeona olímpica es algo que se escapa de cualquier expectativa, sueño, pronóstico. Muy contenta de haberlo podido vivir y de haber podido estar acompañada de mi familia”, complementó.

“Me apasiona mucho la competencia”

Respecto a las ganas que saca para seguir compitiendo, luego de tocar el cielo en París, Crovetto señaló que “es difícil y fácil a la vez, porque afortunadamente practico un deporte que es longevo, que me permite seguir pensando en varios ciclos olímpicos más”.

“Y tengo la suerte de que me apasiona mucho la competencia, de que me gusta lo que hago, de que me gusta sentir esa adrenalina que trae la competencia y eso me mantiene con hambre y con ganas”, cerró.