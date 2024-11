El Premier Pádel, el circuito mundial más prestigioso de la disciplina, se encamina a su fin de temporada y el 2024 se se posiciona como uno de los años más emocionantes para este deporte.

El Tour Finals de Barcelona (del 19 al 22 de diciembre) le pondrá punto final al circuito, en el que aun quedan dos fechas por disputarse: México y Milán (Italia).

Con solo dos jornadas en el calendario -el de México ya está en disputa-, poco a poco se perfilan los candidatos que pisarán el mítico Palau Sant Jordi a fin de año.

Conocido como el “Torneo de los Maestros”, el certamen reunirá a los mejores 16 jugadores de la temporada. Ya hay duplas con su posición asegurada, pero las últimas dos fechas del circuito se perfilan como claves para otras.

En la carrera femenina, son Ariana Sánchez y Paula Josemaría las número uno del listado, con una diferencia de más de 4.000 puntos con Gemma Triay y Claudia Fernández. Mientras, el binomio de Beatriz González y Delfina Brea asoma en el tercer lugar.

En la tabla masculina, los imparables ‘Golden Boys’, Arturo Coello y Agustín Tapia, han dominado con mano de hierro el circuito, anotando su duodécima final en el año tras la fecha de Kuwait, siendo también su séptima victoria consecutiva.

Si bien no tienen asegurado el número uno en el escalafón, el español y el argentino anotan 15.680 puntos, mientras que el dúo de Alejandro Galán y Federico Chingotto suma 11.740 unidades.

Sigue de manera gratis el desenlace del Premier Pádel Acapulco por Red Bull TV en el siguiente link.

Ready for day three and the top seeds Mexico Major debut 🇲🇽🌟 (1/2)

📲 @mexpremierpadel

⏰ Swipe for timezones

📆 25 November – 1 December

📍 Arena GNP Seguros, Acapulco

📊 Results & livescore on https://t.co/YVuY6T7yJk and the official Premier Padel app#PremierPadel… pic.twitter.com/wmOMM3IWiG

— Premier Padel (@premierpadel) November 27, 2024