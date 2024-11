En una situación que pasó de la felicidad a la angustia, 20 deportistas de Kickboxing WKF de la región del Bío Bío se encuentran en medio de una verdadera pesadilla al no recibir el financiamiento prometido por el Gobierno Regional para su participación en el Mundial en Alicante, España, el próximo 14 de noviembre. A pesar de haber presentado un proyecto aprobado para recibir 42 millones de pesos que cubrirían los gastos de pasajes y alojamiento, los deportistas se vieron sorprendidos al no recibir la ayuda económica cuando se acercaba la fecha del evento. Tras una audiencia donde se reveló que el presupuesto había sido modificado, los deportistas se ven obligados a realizar una colecta grupal para poder reunir fondos y cumplir su sueño de representar a Chile en el campeonato mundial, enfrentando posibles sanciones por no asistir al evento en caso de no poder costear su participación.

Lo que comenzó como una alegría, un sueño y la posibilidad de alcanzar y concretar una nueva meta deportiva, con el paso de los días se convirtió en una verdadera pesadilla para 20 deportistas de Kickboxing WKF de la región del Bío Bío.

A los campeones regionales y nacionales de la disciplina se les prometió financiamiento de parte del Gobierno Regional del Bío Bío, sin embargo, pasan los días y dicho apoyo económico no se ha hecho presente.

Todo a días de que arranque el Mundial en Alicante, España, destino a donde espera arribar el grupo de deportistas el próximo 14 de noviembre.

El momento la ilusión

A finales de agosto del presente año, los seleccionados de Kickboxing presentaron un proyecto ante el Consejo Regional del Bío Bío y fue aprobado vía Financiamiento Directo.

En dicha instancia, se les prometió a los deportistas 42 millones de pesos chilenos para su viaje con destino a España, algo que cubriría pasajes (ida y vuelta) y el alojamiento.

No obstante, los problemas llegaron cerca a la fecha de la supuesta entrega de ayuda económica, ya que desde el Gobierno Regional no se comunicaron con el grupo de deportistas, quienes angustiados en la espera tomaron la medida de solicitar una audiencia mediante la Ley del Lobby.

Fue en ese momento donde se confirmaron todas sus sospechas y dudas.

El comienzo de una pesadilla

En conversación con Deportes de BioBioChile, Michel Concha, una de las deportistas que espera el financiamiento prometido para poder arribar hasta España, entregó detalles de dicha audiencia realizada en la jornada del pasado martes 5 de noviembre.

En sus primeras palabras, Michel comentó que “tuvimos la audiencia con Leticia Bustos en el Consejo Regional, quien es la encargada de indicar el tema de los proyectos y convenios. Ellas nos comentó que hubo un cambio en el presupuesto y lo que se vio afectado directamente fue el Fondo de Asignación Directa al que habíamos postulado”.

“Nos dijo que de ella no dependía la dirección presupuestaria y comentó que iba a tratar de hacer todo lo posible para llegar a un convenio, pero que no nos aseguraba que el dinero iba a estar, pero en caso de que llegue, sería para el mes de diciembre”, curiosamente cuando hay cambio de mandato en el Gobierno Regional del Bío Bío y varias semanas después del Mundial de Kickboxing.

Posteriormente relató una respuesta insólita desde el GORE del Bío Bío, al asegurar que “nos dijeron que iban a intentar dar una solución parche, que nosotros rindiéramos nuestras boletas de los gastos al retornar del Mundial, pero también destacó que no era seguro que los montos fuesen devueltos”.

Fue ahí donde Michel realizó un potente reclamo a la forma en que el Gobierno Regional penquista manejó el tema de su presupuesto a escondidas.

Con relación a esto, Concha apuntó: “Que nos den esta respuesta luego de que nosotros pidiéramos una audiencia porque ellos no se contactaron con nosotros es una burla. Nos comentaron que el crecimiento que del 2,3% que se había prometido desde el Gobierno para este año no resultó y es por eso que están pidiendo de vuelta los montos a cada uno de los Gobiernos regionales”.

“Este es el principal motivo por el que no ‘existe’ el monto que nos prometieron para poder viajar hasta el Mundial en España”, indicó.

Más tarde reveló que “me parece una total burla lo que han hecho con nosotros. Serán muchos los que no podrán viajar debido a que confiamos en algo que nos prometieron a viva voz y que ahora no concretarán”.

“Ahora nos dicen que podríamos acceder a dicho convenio de las boletas, pero no hay nada que certifique que nos devolverán el dinero. Yo no dije nada en su momento, pero ahora necesitamos toda la presión mediática para poder tener un respaldo y que se conozca lo que está sucediendo con nosotros”, destacó.

Esta situación no solo complica el arribo de los deportistas hasta Alicante, España, sino que también supone un problema, una constante incógnita que no les permite poder entrenar con normalidad y prepararse para un evento tan grande de la disciplina como una cita planetaria.

Ahora, con el tiempo en contra y con la ausencia monetaria que se les había prometido, Michel Concha cuenta que tendrán que realizar una colecta grupal para poder reunir lo más posible de financiamiento para poder viajar la próxima semana hasta Europa.

Así lo detalló la competidora, quien reconoció que “nos intentaremos conseguir algún local para hacer algún evento a beneficio y reunir la mayor cantidad de dinero posible para poder acercarnos un poco más al sueño de asistir al Mundial”.

Por ahora, los 20 deportistas habilitaron una cuenta en donde estarán reuniendo la mayor cantidad de monto posible para poder viajar y representar a Chile en el Mundial de Alicante, España.

Cuenta de recepción de dinero

Centro Juvenil de Desarrollo Tecnológico Rut: 65.159.499-5

Banco Estado

Chequera Electrónica: 54770423221

Correo Electrónico: centrojuvenil.arauco@gmail.com

No obstante, el no asistir a dicho Mundial no sería el único problema que les arrastraría el no arribar hasta España, ya que Michel cuenta que también recibirían una sanción y multa por no participar en la cita planetaria a la cual ya habían confirmado.

Con relación a esto, la deportista comentó que “en caso de que no podamos asistir, de parte del Comité Internacional nos impondrán una multa que correspondería al alojamiento, ya que de parte de la organización del Mundial ya están reservadas las habitaciones para cada delegación”.

Las explicaciones del Gobierno Regional

Al ser consultados por la presente redacción, el Gobierno Regional detalló que “se está trabajando para poder dar cumplimiento con esta asignación directa”.

Así también explicaron que en la última reunión entre ambas partes “se explicó el escenario actual y que se está a la espera de la resolución de DIPRES para poder realizar las transferencias respectivas”.

Por último, señalaron que “en el mes de agosto hicimos una modificación presupuestaria la cual estamos a espera de visación de la DIPRES y toma de razón de la Contraloría, la cual a la fecha aún no tenemos respuesta”.

Un escenario totalmente adverso a las expectativas de la selección de Kickboxing que por ahora mantiene en suspenso su arribo hasta Alicante para el Mundial de la disciplina en España.

Un revés para el deporte nacional que busca crecimiento, pero con acciones como estas se evita que exista un salto exponencial en el rendimiento de los atletas.