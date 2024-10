Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

A los 12 años, Antonia Saa Manríquez se ha coronado tres veces campeona nacional de ajedrez en Chile y tenía la oportunidad de representar al país en el Mundial, Panamericano y Sudamericano de la disciplina. Sin embargo, su participación en el certamen planetario en Brasil está en duda debido a que los recursos prometidos por el Gobierno Regional del Bío Bío, a través de la Fundación Sembrando Futuro, fueron aplazados hasta febrero de 2025, dejando a la familia de Antonia en una difícil situación financiera. A pesar de recibir dos pagos de adelanto, que no cubren ni un tercio del costo total del proyecto, el dinero necesario para el viaje aún no ha llegado. La tricampeona nacional de ajedrez podría perder la oportunidad de competir internacionalmente si no resuelve esta situación antes del Mundial.