Por primera vez en su historia, la serie Red Bull Cerro Abajo saldrá de Latinoamérica para aterrizar en Europa, precisamente en Italia, donde este domingo los competidores más extremos del mundo se reunirán para disputar el codiciado título de campeón de la famosa carrera de downhill urbano.

La localidad escogida será la ciudad de Génova, que al igual que el recorrido original de Valparaíso, posee empinadas bajadas, largas escaleras y estrechos pasillos que conectan la ciudad con el mar, poniendo así a prueba la destreza y técnica de los participantes en cada pedaleada.

Diferentes chilenos irán a competir a la localidad italiana, entre ellos, la carta nacional Pedro Burns, quien este año ha tenido un movido calendario deportivo, participando exitosamente en competencias nacionales y regionales, como el Open Shimano de Cuenca, Ecuador, y el Crankworx World Tour. Además, irán la ciclista Fernanda Gildemeister, Pedro Ferreira, Alberto Nicolás y el destacado rider de urban downhill, Felipe Agurto, quien se llevó un reñido segundo lugar en la última edición de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo.

“Mi objetivo es ir a ganar. De todas formas, siento que no se parecerá ni un poco al track de Valparaíso. Es algo muy distinto, más adoquines, suelo resbaloso, probablemente nos toque lluvia, el verano europeo es terrible, pero creo que me he preparado bien. Me gusta que la serie Cerro Abajo se esté ampliando”, señaló Agurto.

Entre el listado de riders que dirá presente en Italia, estará el tres veces campeón de Red Bull Valparaíso Cerro Abajo, Tomas Slávik.

Slavik ya tuvo la oportunidad de explorar los infinitos rincones de la ciudad a bordo de su bici. El recorrido quedó plasmado en su canal de YouTube, y lo ve volar a través de Génova con las notas de Antonio Vivaldi de fondo.

Cabe destacar que la serie Cerro Abajo inició su temporada 2024 en marzo con la tradicional competencia en Valparaíso, donde el brasileño Lucas Borba se quedó con el título del “Rey del Puerto” tras una reñida e infartarte final, que por milésimas de segundo no permitió que la corona se quedara casa, ya que durante gran parte de la competencia, Felipe Agurto, oriundo de Curacaví, lideró la carrera.

Pocos días después, los riders se trasladaron a Guanajuato, México, donde continuó la competencia, que en esta ocasión fue liderada por el colombiano Juanfer Vélez. Ahora será el turno de Génova, la última parada del certamen, donde los riders darán todo de sí para quedarse con el lugar más alto del podio.